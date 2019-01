Prêt pour un plus grand rôle

DETROIT | À son deuxième match depuis son retour au jeu, Anthony Mantha a marqué son 10e but de la saison, dans un revers de 3 à 2 des Red Wings contre les Capitals de Washington, dimanche.

« Je me sens bien depuis mon retour, ça faisait du bien d’enfin jouer des matchs, a mentionné le choix de premier tour des Wings en 2013. J’ai patiné souvent pendant que j’étais blessé. Mais quand tu patines sans pouvoir décocher des tirs, je dirais que c’est vraiment plate. J’ai gardé la forme, c’était ça le but. »

En 29 matchs depuis le début de l’année, Mantha a amassé 15 points (10 buts, 5 passes). Il a une production un peu plus faible que la saison dernière, où il avait récolté 48 points (24 buts, 24 passes) en 80 matchs.

À 24 ans, il se sent toutefois capable d’en donner plus aux Wings.

« Oui, je suis prêt à atteindre un autre niveau, a-t-il répliqué. Avant ma blessure, je jouais du bon hockey. J’ai connu un début de saison plus difficile, mais j’avais trouvé mon rythme après une dizaine de matchs et un détour au sein du quatrième trio ! »

À sa quatrième saison avec les Wings et sa cinquième chez les professionnels, Mantha n’a pas encore atteint son plein potentiel. Il est toujours à la recherche d’une première saison de plus de 30 buts. À sa dernière année avec les Foreurs de Val-d’Or en 2013-2014, il avait connu une année phénoménale avec 57 buts et 120 points en seulement 57 rencontres. Il avait aussi obtenu 38 points (24 buts, 14 passes) en 24 matchs en séries.