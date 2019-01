Quoi faire quand la vraie médecine est impuissante à t’aider?

J’ai la chance d’avoir un médecin de famille qui me suit de façon régulière et j’ai très confiance en lui. Par contre depuis que je suis frappée par la ménopause, je prends du poids à raison de quatre à cinq livres tous les six mois et ça me déplait. Je lui ai demandé de me suggérer un régime mais il refuse sous prétexte qu’il est contre les régimes. Auriez-vous une suggestion de régime à me proposer?

Une rondelette qui souhaite maigrir

C’est étonnant que votre médecin ne vous l’ait pas indiqué mais il existe des nutritionnistes, aussi appelées diététistes, qui sont spécialisées en cette matière. On pourra vous y suggérer non pas un régime, mais un programme alimentaire vous permettant de réguler votre poids.