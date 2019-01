Saguenéens: Dufour se rapproche de la maison

SAGUENAY | Le sixième choix au total des Huskies de Rouyn-Noranda lors du dernier repêchage dans la LHJMQ, William Dufour ne cachait pas sa joie après avoir été échangé aux Saguenéens de Chicoutimi, dimanche avant-midi.

Dufour n’a pas eu trop de difficultés à s’intégrer au groupe de jeunes joueurs des Saguenéens puisqu’il entretenait déjà des liens avec Hendrix Lapierre, Théo Rochette et Louis Crevier, entre autres.

«J’étais dans une excellente équipe et je n’avais pas beaucoup de temps de glace. Je suis heureux d’arriver dans une équipe en reconstruction avec des joueurs que je connais très bien», s’est réjoui le nouveau no 82 des Sags qui sera employé dans des situations beaucoup plus importantes qu’à Rouyn-Noranda.

«Je suis content de pouvoir jouer davantage, mais je n’y pense pas trop et je vais voir comment ça va se dérouler (...) J’ai eu un bon début de saison, malgré un bon temps de jeu limité, mais je sais que ça va s’améliorer ici et je suis convaincu que ça va bien aller», a confié l’ancien du Blizzard du Séminaire Saint-François, dans le midget AAA.

«Pour nous, c’est énorme»

En plus de William Dufour, les Sags ont obtenu un choix de première ronde en 2019 et en 2020, des choix de deuxième tour en 2020 et en 2021, en plus d’un choix de troisième ronde en 2021.

En retour, ils ont cédé leurs trois prochains choix de première ronde et un choix de second tour en 2019 aux Huskies. Ces choix ont permis à la meute de faire l’acquisition du joueur le plus convoité de cette période de transactions, Noah Dobson, du Titan d’Acadie-Bathurst.

L’entraîneur-chef et directeur général des Sags, Yanick Jean était, sans l’ombre d’un doute, très heureux d’avoir pu mettre la main sur un imposant attaquant de 16 ans.

«On est très heureux d’ajouter un morceau qui sera très important pour nous dans le futur et qui va grandir avec nos jeunes joueurs. C’était une priorité», a assuré Jean.

Bref, les Saguenéens comptent désormais dans leurs rangs, trois des sept meilleurs espoirs réclamés en première ronde lors du dernier repêchage de la LHJMQ. Le grand manitou de la formation chicoutimienne, Yanick Jean, a raison d’être «emballé» par l’avenir de l’équipe.