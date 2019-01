Six fabuleux lieux de tournage du Trône de fer

L’équipe du Trône de fer a passé pas mal de temps en Espagne, notamment à Séville et à Gérone. Alors que l’on a pu voir la cathédrale, le quartier juif et les bains arabes de Gérone dans la saison 6, on a transformé l’alcazar (photo) et les spectaculaires jardins de Séville – qu’il faut impérativement se rendre visiter ! – en la résidence de la Maison Martell à Dorne. On retrouve d’autres lieux de tournage espagnols à Osuna, Cordoue, Barcelone, Navarre et Guadalajara.