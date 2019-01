Un artisan de God Of War dévoile sa version du roster Smash Bros

Le directeur artistique de God of War Raf Grassetti connaît un moment viral depuis ce weekend, grâce à des dessins de personnages de Smash qu’il a fait «pour le fun».

Grassetti n’est pas seulement un bon artiste pour God of War; c’est un vrai de vrai fan de gaming si l’on se fie à ses comptes Twitter et Instagram. Plus tôt en janvier, il a sondé des abonnés pour savoir quels étaient leurs personnages préférés dans Smash Bros. Quelques heures plus tard, il avait déjà un magnifique dessin de Samus Aran de prêt.

Wow.

Sur Instagram, il a inscrit: «Je m’amuse beaucoup avec ces [dessins] rapides». Rapides? Visiblement, Grassetti a beaucoup plus de talent que nous!

Voici Link:





Le beau Fox McCloud:





Bowser est profondément terrifiant:





Et, évidemment, Sonic:





Imaginez jouer à Smash avec ces versions-là. Ouf!