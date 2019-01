Un Jeu d’évasion aux allures de Décadence

La popularité des jeux d’évasion ne se dément pas. Et elle ne se limite désormais plus aux soirées entre amis, comme le prouvent les quatre films portant le titre Escape Room ayant été lancés au cours des deux dernières années. Tous ont été exécrables. Sauf un : celui qui a pris l’affiche ce week-end.

Cette expérience est beaucoup plus immersive – et périlleuse – que prévu. Il devient rapidement évident que certains ne survivront pas à l’exercice.

Non, le concept de Jeu d’évasion n’a rien de bien original, certains tableaux semblant même calqués sur diverses scènes de la série Décadence. Et, oui, la finale nous a semblé bâclée. N’empêche, on se prête volontiers au jeu d’Adam Robitel, se surprenant même à retenir son souffle à plusieurs reprises.

Car le réalisateur a visiblement fait ses classes depuis la débâcle d’Insidieux : La dernière clé. Et il est désormais fichument habile quand vient le temps de non seulement créer, mais également soutenir des climats de tension.

Et c’est probablement ce qui permet à l’œuvre d’Adam Robitel de tenir la route et d’être aussi divertissante. Car plutôt que d’offrir une vulgaire – et plutôt pâle – copie des Décadence de ce monde, il fraie sa propre lignée et privilégie les pièges, énigmes et casse-têtes plutôt que les actes de violence outranciers afin de tenir ses cinéphiles en haleine. Et ça, il le réussit particulièrement bien.