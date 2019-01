Une plateforme bien implantée

D’un côté, l’entreprise sélectionne des commerces régionaux sur la base de différents critères de qualité tels que l’accueil, le cachet, ou la mise en valeur des produits du terroir, et leur offre une visibilité gratuite sur son site internet et dans son guide papier. De l’autre, en échange, les partenaires choisis accordent des privilèges aux membres qui achètent la carte M Ta Région, au coût de 50 $.

Plus de 15 000 abonnements ont été vendus à ce jour dans Lanaudière.

« Notre but est de créer un site internet incontournable, regroupant les meilleures adresses de chaque région en termes de restauration, d’hôtellerie, de divertissement. Les gens ont soif de qualité et on veut les amener à découvrir des entreprises locales opérées par des gens passionnés », explique Mathieu Cloutier, âme dirigeante de M ta Région.