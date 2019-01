Unifor lance une offensive publicitaire contre GM

Le syndicat Unifor a lancé une nouvelle publicité télévisée en anglais pour tenter de convaincre General Motors de ne pas fermer son usine de voitures d'Oshawa, en Ontario.

Dans la publicité de 30 secondes, Unifor rappelle que le gouvernement canadien a sauvé GM de la faillite en versant 11 milliards $ au géant de l'automobile. «Hey GM: si vous voulez vendre ici, construisez ici», interpelle le syndicat à la fin de la vidéo, après avoir dénoncé la migration d'emplois du Canada vers le Mexique.

L'automne dernier, GM a annoncé la fermeture de cinq usines en Amérique du Nord, dont celle d'Oshawa, ce qui entrainera la perte d'environ 2500 emplois. La production de voitures doit prendre fin en décembre 2019 en Ontario.

Grâce à cette campagne publicitaire, Unifor souhaite que «les Canadiens comprennent que GM trahit les contribuables canadiens».

«Le constructeur automobile doit comprendre que s'il s'attend à ce que les consommateurs canadiens demeurent loyaux aux véhicules de GM, la compagnie doit l'être à l'égard de ses travailleurs et continuer à construire ici», a poursuivi le président du syndicat, Jerry Dias, par communiqué.

La publicité doit être diffusée sur les chaines CBC, CTV et BNN Bloomberg. Elle s'intègre dans une campagne plus vaste comprenant aussi des messages publicitaires publiés dans les médias écrits et en ligne, ainsi que diffusés à la radio.