«Unité 9»: une lueur d'espoir pour Jeanne

Les dures histoires racontées entre les murs de la prison de Lietteville tirent à leur fin. Le décompte est commencé pour «Unité 9». Plus que 12 épisodes, dont celui de mardi soir, et on fermera la porte de l'établissement carcéral à ICI Radio-Canada.

À la lumière de trois épisodes présentés lundi aux journalistes, on constate que la deuxième moitié de la septième et ultime saison fait encore la part belle aux rebondissements. S'il y a une détenue pour qui ces nouveaux épisodes seront salutaires – quoique rempli de défis et fort intenses –, il semble que ce soit Jeanne Biron.

Le personnage joué avec brio par Ève Landry en arrache toujours, mais sans dire que le bout du tunnel est tout près, il y a au moins une lueur d'espoir. Une décision que Jeanne prendra concernant sa fille, Victoire, viendra lui apporter un peu de paix. À un point tel qu'elle préférera ne pas fermer l'oeil une certaine nuit.

«Ça fait vraiment longtemps... En fait, je te dirais depuis que je suis petite, que je me suis pas sentie aussi bien. Ça ne fait plus mal en-dedans. C'est bon», dira-t-elle au terme d'une rencontre salvatrice dont on taira ici les détails afin de préserver une part de mystère.

Dans l'embarras

Une autre femme pour qui les choses se dessineront bien, en entrée de jeu du moins, c'est Manon dite «Boule de quilles» (Kathleen Fortin). Avec la confiance de l'aumônier, le lien qu'elle tissera avec une prisonnière et la visite de son petit frère, on aurait pensé que le soleil se serait installé dans sa vie.

C'était toutefois sans compter sur son bouillant tempérament – bien que loyal – qui la mettra une fois de plus dans l'eau chaude. Le répit accordé à cette femme forte sera, semble-t-il, de courte durée.

Des réponses

Comme l'auteure Danielle Trottier l'a assuré l'été dernier, des destins seront scellés avec la conclusion de sa série millionnaire.

Or, on ne sait toujours pas précisément ce qui attend Marie Lamontagne (Guylaine Tremblay), accablée par la détresse qui affecte certaines détenues. À vouloir tenter de sauver Jeanne et Mariposa (Sabrina Bégin Tejeda), elle pourrait bien s'oublier après le déménagement de sa coloc Suzanne (Céline Bonnier).

On devrait aussi être témoin d'un grand choc que Macha (Hélène Florent) aura à encaisser par rapport à son père, elle qui se dit prête à prendre la chance de ressasser le passé. Non, ça n'a pas fini de brasser derrière les barreaux.

Le point final de la saga «Unité 9» sera présenté le mardi 26 mars à 20 h.