10 looks parfaits pour briller sur les pentes

Pour affronter le froid avec style, nous vous proposons cette semaine des vêtements performants qui vous donneront fière allure à la montagne. Les tissus techniques sont à la fois imperméables tout en permettant l’évacuation de la transpiration afin de vous garder bien au chaud et au sec.

Cette année, à part la salopette qui gagne encore du terrain, la tendance n’est pas tant dans les coupes que dans les couleurs. Étonnamment, on ose le blanc même chez l’homme ! D’ailleurs, les bonnets blancs sont à peu près introuvables en ce moment. Les pastels féminisent les looks, et un nouveau rose, qui tire sur le brun, fait son apparition. Les couleurs terre côtoient le corail, et les fluos reviennent lentement mais sûrement.

Les prix des vêtements techniques sont souvent élevés, mais mieux vaut voir cela comme un investissement, puisqu’en plus d’être adaptés au froid, ils sont plus résistants. C’est le temps de magasiner, plusieurs habits de ski sont déjà en soldes.

► Nous affichons les prix réguliers et arrondis.

Pastels d’hiver

Photo Ben Pelosse

► SPORTIUM

Tuque 30 $, manteau fait de chaud duvet synthétique PolyDown 300 $ et pantalon 180 $ Rossignol, lunettes Smith 130 $, mitaines Salomon 70 $, bottes Merrell 210 $

► SPORTS EXPERTS

Tuque 20 $, manteau imperméable, extensible, doublure thermique Firewall 240 $ et pantalon Hyperdry qui sèche vite 150 $ O’Neill, lunettes Oakley 245 $, mitaines Kombi 60 $, bottes Merrell 210 $

Nouvelle tendance : le blanc

Photo Ben Pelosse

Jamais on n’a tant vu de blanc sur les pentes, heureusement que les tissus techniques se lavent bien. Blanc sur blanc... Opération camouflage ?

► EMPIRE

Manteau Premiere Riding de Adidas confortable et imperméable 240 $, salopette Freedom Airblaster 250 $, polar Vans 80 $, tuque 28 $, col 50 $, gants Burton 90 $, bottes de snow Vans 240 $

La Vie en ROSE

Photo Ben Pelosse

► BURTON

Ensemble de planche à neige le plus performant en Gore-Tex et duvet, manteau 850 $, pantalon Gore-Tex 450 $, col maxi 50 $, mitaines 190 $, bottes de snow 420 $, lunettes avec masque par Zeiss 340 $

► BURTON

Junior une pièce imprimée 180 $, tuque 3 pour 38 $, bottes 85 $

Terre et mer

Photo Ben Pelosse

Les couleurs terre se mélangent entre elles et la couleur Pantone de l’année, le corail, s’invite à la montagne.

► LIQUID

Bon rapport qualité-prix, tissu Ottoman imperméable et respirant. Manteau Fox 290 $, pantalon Turbo 190 $

► ORAGE

Système multicouche adaptable aux différentes températures. Manteau coquille Zenith 500 $, salopette Cliff 450 $, couche isolante Pheonix 200 $, tuque 35 $

► ORAGE

Tissu Dermizax qui procure un niveau supérieur d’imperméabilité et de respirabilité. Manteau Jefferson 500 $, salopette Leeds 300 $, couche isolante JC 130 $, tuque 25 $

Les Fluos

Photo Ben Pelosse

► SPORTS EXPERTS

Ensemble junior technique, manteau 169 $ et pantalon 149 $ Spyder, gants Gordini 34 $, bottes The North Face 80 $

► SAIL

Manteau The North Face avec isolant thermoadapté qui garde la chaleur là où il faut 380 $ et pantalon Salomon en nylon extensible 250 $, col Icebreaker 45 $, gants Swanny 110 $, bottes Merrell 200 $

On en parle

Beau et chaud

Photo courtoisie

Foulards, tuques, cache-oreilles, porte-clés et j’en passe, on craque pour les accessoires fabriqués à partir de fourrures recyclées par la troisième génération de la famille Lemieux de Shawinigan. Ecogriffe.com

Nouveauté

Les pieds au chaud

Photo courtoisie

Ceux et celles qui gèlent toujours des pieds apprécieront davantage l’hiver avec ces bas chauffants qui ont une autonomie pouvant aller jusqu’à 14 heures et que vous pouvez contrôler avec votre cellulaire. LENZ 349,98 $ chez Obersson et Sporting Life

Achat de la semaine

Hydratation 24 heures

Photo courtoisie

Pour lutter contre le froid, CeraVe propose un pot de crème généreux pour le visage et le corps. Développée par des dermatologues, cette crème hydratante est parfaitement adaptée à tous les types de peaux, y compris les peaux sèches, déshydratées ou souffrant d’eczéma. 23,99 $

