CHOQUETTE, Me Auguste



À la Maison Michel Sarrazin, le 21 décembre 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé Me Auguste Choquette, fils de feu l'honorable Fernand Choquette et de feu madame Marguerite Vallerand.Il laisse dans le deuil ses frères Marc (Marie Galipeault), Pierre (Lucie Amyot) et Jacques (Céline La Brecque) ainsi que de nombreux neveux et nièces. Il rejoint ses sœurs et frères : Madeleine (feu Paul Thériault), Marguerite (feu Lorne Power), André, Guy (Josée Clift). À la demande du défunt il n'y aura pas de funérailles. Veuillez exprimer vos sympathies en faisant un don à la Fondation Maison Michel Sarrasin, 2101 chemin St-Louis, Québec, Québec, G1T 1P5 Tél.: 418 688-0878. Télécopieur: 418 681-8636. info@michel-sarrazin.ca