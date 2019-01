GIGNAC, Doris



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 janvier 2019, à l'âge de 55 ans, est décédée madame Doris Gignac, fille de feu madame Lauretta Gingras et de feu monsieur Paul-Henri Gignac. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son conjoint monsieur Mario Tremblay; ses enfants: Dominic et Nicolas; ses frères et sœurs: Gilles, Roger (Ginette Lamontagne), Gaétan (feu Carolle Noël), Raynald (Lise Bizier), Line (Denis Leclerc), Johanne (Robert Chantal), Carole (Yvan St-Hilaire), Mario, Lucie (Mario Julien), Daniel (Sonia Valiquette). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 14h.La mise en niche des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation (ancien). La famille adresse des remerciements à l'ensemble du personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.