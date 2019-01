À propos du danger potentiel des jeux vidéo

Nous avons deux enfants, une fille de 14 ans et un garçon de 12 ans. Notre fille ne s’est jamais véritablement inté­ressée aux jeux videos alors que son frère, lui, en est friand. Comme j’aime jouer moi aussi, ça stimule notre garçon, et ma femme prétend que je suis un très mauvais exemple, et que c’est une très mauvaise habitude à lui donner, vu la propension qu’ont les jeunes à devenir cyberdépendants. Selon elle, je devrais donc arrêter moi-même complètement de jouer pour lui donner l’exemple. Je trouve ça un peu radical et surtout frustrant. Je pense plutôt qu’apprendre à un enfant à gérer toute forme de consommation, dont celle-là, a de bien meilleures chances de fonctionner si on lui apprend à le faire de façon équilibrée.

J-C

Pour calmer votre femme dans un premier temps, il semble que selon les statistiques, la dépendance aux jeux vidéo toucherait moins de 3 % des gamers. Ce qui est quand même minime. Je pense également comme vous, à moins d’avoir affaire à un enfant déjà compulsif en d’autres matières, que lui apprendre la modération en l’aidant à structurer son esprit pour être capable de mesurer les limites à ne pas dépasser est la façon la plus saine de l’éduquer.

Comme vous êtes vous-même un joueur, vous pourriez profiter de moments d’intimité avec lui pour lui inculquer de bons principes de gestion de son temps et de saines façons de pratiquer son loisir. Quand père et fils sont réunis par une même passion, ça facilite les contacts intimes sur le sujet.

Rien n’excluant un éventuel problème futur, il importe de rester vigilant et obser­ver les pratiques de votre enfant de manière à relever une dérive à sa source, si jamais elle advenait.