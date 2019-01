Andrei Vasilevskiy remplacera Carey Price

Le gardien du Lightning de Tampa Bay Andrei Vasilevskiy prendra la place de Carey Price au match des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH), a annoncé celle-ci mardi.

Vasilevskiy a aidé la formation floridienne à se hisser au sommet du classement général malgré une fracture du pied l’ayant tenu à l’écart pendant quelques semaines. Il a présenté une fiche de 16-4-2, une moyenne de buts alloués de 2,66 et un taux d’efficacité de ,920, tout en réalisant un blanchissage.

Price a renoncé à une participation à la classique afin de se reposer et devra purger une partie de suspension. Le Canadien de Montréal doit affronter les Coyotes de l’Arizona le 23 janvier avant de bénéficier d’une pause et de reprendre le collier face aux Devils du New Jersey le 2 février.

Le week-end des étoiles aura lieu les 25 et 26 janvier à San Jose.