Bergevin a bravé la tempête, mais...

Tout ce qu’on peut souhaiter, c’est qu’il soit dans la course jusqu’à la fin de la saison régulière. Une participation aux séries serait un boni qu’on n’osait même pas espérer. Ce serait une belle réalisation. Mais ce serait trop peu aussi dans cette ville où on s’attend toujours à ce qu’il y a de mieux de son équipe de hockey.

Or, comme les entraîneurs aiment nous le rappeler, il faut apprendre à marcher avant de courir. On peut dire que le Canadien a usé beaucoup de souliers ces dernières décennies.

Pour la première fois depuis qu’il est propriétaire, Geoff Molson a haussé le ton. Bergevin s’est senti sous pression. Il savait qu’il devait apporter des changements pour montrer à son patron, aux abonnés de saison et aux amateurs que les choses ne pouvaient plus continuer de la sorte.

Des têtes ont roulé au sein du personnel d’entraîneurs. Des joueurs sont partis, notamment Max Pacioretty et Alex Galchenyuk. Des nouveaux sont arrivés, comme Max Domi et Tomas Tatar, que Bergevin a identifiés comme une addition satisfaisante, hier soir.

« De nos jours, les équipes se bâtissent en juin et en juillet », a-t-il dit avant le match entre le Canadien et le Wild du Minnesota.

« Il ne se fait plus de transactions pendant la saison, a-t-il répété. On a mal amorcé la saison, l’an dernier. Il y avait des problèmes, et je voyais où on s’en allait. C’était difficile à gérer dans ce contexte. »