Canadien | Red Wings: Hudon obtient une rare chance

DÉTROIT | Blanchi 1 à 0 contre le Wild du Minnesota la veille, le Canadien présentera un visage un peu différent face aux Red Wings, ce soir, au Little Caesars Arena. À l’attaque, Charles Hudon et Matthew Peca remplaceront Nicolas Deslauriers et Michael Chaput au sein du quatrième trio et Antti Niemi obtiendra le départ.

Hudon en sera à un premier match depuis le 20 décembre contre les Coyotes de l’Arizona. Le numéro 54 avait regardé les sept dernières rencontres de la passerelle de presse. Depuis le 1er décembre, il a endossé l’uniforme du CH pour seulement deux des 20 matchs des siens.

Peca recevra également une rare occasion de se mettre en valeur. L’ancien du Lightning a participé à juste une des neuf dernières rencontres du Tricolore.

Dans le cas de Chaput, il sautera son tour pour une première fois depuis son rappel du Rocket de Laval le 20 novembre dernier.

Un repos pour Price

Niemi sera l’homme de confiance de Julien face aux Wings.

« Nous jouons quatre matchs en six soirs, a rappelé l’entraîneur en chef. Nous aurons besoin de lui ce soir. Peu importe le gardien, je crois que c’est impossible de jouer autant de rencontres en si peu de temps. »

Dans le cas de Shea Weber, le CH décidera de son sort après la période d’échauffement. Weber a déjà indiqué aux entraîneurs qu’il aimerait jouer contre les Wings. Il a reçu une rondelle au visage face au Wild hier.