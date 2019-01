Comédies musicales: cap sur Broadway

Eh oui ! La célèbre comédie romantique a elle aussi reçu un traitement musical cette année. Et le résultat semble particulièrement convaincant. Le récit classique demeure sensiblement le même, mais cette fois-ci, c’est en chantant et en dansant que Vivian et Edward tombent amoureux. Et, fait à souligner, c’est le chanteur Bryan Adams, épaulé de Jim Vallance, qui signe paroles et musique de cette relecture de Pretty Woman.

Il s’en est passé des choses, à Oz, avant l’arrivée de Dorothée. Et Wicked vous en dévoile tous les détails. Cet antépisode au célèbre conte Le Magicien d’Oz nous présente Galinda et Elphaba, respectivement la bonne et la mauvaise sorcière du comté d’Oz, alors qu’elles ne sont que des adolescentes. Portée par les magnifiques hymnes For Good et Defying Gravity, la comédie musicale continue de faire courir les foules, même 15 ans après son premier lever du rideau. Et pour cause. Wicked laisse un souvenir indélébile telle une empreinte sur le cœur.

Qui aurait cru, à l’époque, que Mean Girls allait un jour être élevé au rang de film culte ? C’est pourtant maintenant chose faite. Preuve à l’appui, le scénario de Tina Fey a été adapté pour la scène et, depuis quelques mois, Regina George et les Plastics règnent à nouveau dans les halls de North Shore High School, au grand dam de Cady Heron. Notre suggestion numéro un pour une sortie parfaitement « fetch ».

Il a grimpé l’Empire State Building dans une des scènes les plus mémorables du cinéma américain. Mais depuis quelques mois, c’est sur la scène de Broadway que King Kong monte. On y retrouve donc la célèbre bête, toujours aussi imposante avec sa taille de 20 pieds pour 2000 livres, ainsi que Ann Darrow, la jeune actrice dont il s’éprendra de Skull Island jusqu’à New York. Bien que la proposition en ait fait sourciller plus d’un, l’engouement a rapidement été indéniable, la comédie musicale enregistrant des recettes de plus d’un million de dollars américains pour sa première semaine à l’affiche.

Cher débarque sur Broadway... trois fois plutôt qu’une. Un trio de chanteuses se partage ici le rôle de la star à différentes époques de sa vie afin de revisiter une carrière qui a traversé les époques (six décennies pour être exact). Et tous les principaux hits y passent, de If I Could Turn Back Time à Believe, en passant par Bang Bang, Half Breed et autres I Got You Babe. Au programme : paillettes, perruques extravagantes et costumes flamboyants, bref, tout pour vous faire croire en la vie après l’amour.

Vous avez envie de voir une comédie musicale en famille, mais vous ne pouvez supporter l’idée d’entendre le sempiternel Let it Go une fois de plus ? Dans ce cas, rabattez-vous sur Aladdin, la comédie musicale inspirée du classique de Disney qui transporte ses spectateurs loin du froid hivernal vers l’exotisme de l’Arabie. Une occasion toute désignée pour redécouvrir le récit classique en attendant la nouvelle adaptation cinématographie prévue pour le printemps prochain.

Après avoir séduit des légions de cinéphiles, Elsa, Anna, Olaf et compagnie font le saut de l’écran à la scène. Le récit de Disney y est revisité de manière fidèle, mais bonifié par l’ajout de nouvelles chansons écrites spécialement pour cette nouvelle comédie musicale, présentée depuis quelques mois seulement. Et selon les images et vidéos relayés sur le web, le numéro accompagnant la chanson Let It Go promet d’être particulièrement spectaculaire et, évidemment, magique.

Beetlejuice

Ain’t Too Proud: The Life and Times of the Temptations