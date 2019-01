Condamné à six ans de taule en Ohio

Un ex-conseiller municipal de la Montérégie devra passer six ans dans un pénitencier en Ohio où il s’est fait épingler avec 6 millions $ en cocaïne dans le coffre d’une auto qu’il conduisait de façon imprudente.

Larbi Benkaddour, qui a déjà occupé la fonction de conseiller municipal à Ange-Gardien de 2009 à 2013, a été condamné à cette longue peine d’incarcération juste avant Noël dans cet État du Midwest américain, a appris Le Journal.

Établi depuis quelques années à Granby où il exploitait une entreprise d’exportation de ripe de bois, l’homme de 46 ans a plaidé coupable à une accusation de trafic de cocaïne devant le juge Alan Mayberry, le 17 décembre.

Il renonçait ainsi à son procès devant jury qui devait se tenir ce mois-ci dans la ville de Bowling Green.

Benkaddour n’aurait que lui-même à blâmer pour son arrestation survenue l’été dernier alors qu’il roulait en direction du Canada, d’après les State Troopers de l’État.

Photo courtoisie, Ohio State Highway Patrol

Zigzags suspects

Le 31 juillet en fin d’avant-midi, le Québécois a effectué « plusieurs changements de voies interdits » sous les yeux des patrouilleurs en zigzaguant sur une autoroute à péage appelée l’Ohio Turnpike.

Intercepté près de la ville de Toledo, le conducteur qui était au volant d’une voiture louée et immatriculée en Californie a éveillé les soupçons des agents.

Ceux-ci ont aussitôt requis l’intervention d’un chien pisteur qui a flairé la présence de stupéfiants dans le coffre arrière de la Chrysler 300 argentée, où deux gros sacs de sport contenaient des dizaines de paquets rectangulaires.

Photo courtoisie, Ohio State Highway Patrol

À l’intérieur de ces « briques » à l’emballage de couleur noire, les policiers ont répertorié pas moins de 75 kilos de cocaïne. La drogue saisie est évaluée à 6,3 millions $ américains.

Crime organisé

Le fautif disposait de trois téléphones intelligents « pour faciliter son crime », d’après le procureur de la poursuite, Thomas Matuszak.

Les autorités n’ont pas précisé si l’enquête a permis de déterminer quel groupe du crime organisé québécois avait commandité cette importation avortée.

Le marché des stupéfiants dans la région de Granby, où habite Benkaddour, est sous la mainmise des Hells Angels. Mais la mafia italienne et la pègre du Moyen-Orient sont aussi mêlées à ces expéditions risquées pour la « mule » chargée de traverser la frontière avec des cargaisons de poudre blanche.

Immigrant d’origine marocaine, Benkaddour est père de deux enfants. Il avait obtenu sa citoyenneté canadienne en 2007.

► Deux trafiquants québécois avaient aussi été appréhendés en Ohio, en mars 2017, quand leur avion avec 132 kg de cocaïne à bord a dû se poser d’urgence. Le pilote Sylvain Desjardins et son complice David Ayotte, de Mirabel, ont respectivement écopé de huit et cinq ans à l’ombre.

Une surprise totale pour le maire d’Ange-Gardien

« C’est très surprenant. Et triste. Six ans de prison aux États-Unis, ce n’est pas le Club Med... »

Le maire d’Ange-Gardien depuis 2013, Yvan Pinsonneault, n’a pas caché son étonnement en apprenant l’arrestation et la condamnation de Larbi Benkaddour, un ancien adversaire politique qui a déjà siégé en même temps que lui comme conseiller de cette municipalité de 2500 habitants.

« Des histoires comme celles-là, il y en a tous les jours aux nouvelles, mais on ne se doute jamais que ça peut toucher notre petit patelin. Je l’ai connu un peu comme conseiller pendant quatre ans. Il avait ses opinions et ses convictions. Et ça ne laissait pas présager du tout ce qui lui est arrivé », a dit au Journal celui qui mentionne avoir « perdu de vue » Larbi Benkaddour après la défaite électorale de celui-ci à l’automne 2013.

La Mule

M. Pinsonneault dit avoir pensé au film La mule, mettant en vedette Clint Eastwood et présentement à l’affiche dans les salles de cinéma, en apprenant ce qui a conduit Larbi Benkaddour derrière les barreaux.

Conséquences

« Il faut croire qu’il s’est retrouvé avec des problèmes financiers ou de mauvaises fréquentations pour se faire embarquer dans un coup d’argent facile. C’est triste parce que cet homme-là, sa famille, ses enfants doivent maintenant en subir les conséquences », a réagi le maire.