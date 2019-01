David Beckham ose l'ombre à paupières sur la couverture du magazine Love

Le joueur de soccer David Beckham n’a pas peur d’oser et de tester les tendances autant du point de vue de la mode que de la beauté.

De plus en plus, les hommes qui le souhaitent osent porter des looks beauté qui vont au-delà du simple fond de teint et cache-cernes. C’est notamment le cas de David Beckham sur la couverture du magazine Love, à qui on a appliqué une ombre à paupières verte qui vole carrément la vedette.

Dans une vidéo de la séance photo, on peut voir l'inspiration derrière ce look audacieux.

On se souvient qu’en 2002, David Beckham avait beaucoup fait parler de lui après qu’il ait arboré du vernis à ongles. Une tendance qui avait rapidement gagné en popularité chez la population masculine à l’époque.