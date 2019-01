Début du procès d'un homme qui aurait tué et démembré un sexagénaire

DRUMMONDVILLE – Le procès pour le meurtre sordide d’un homme originaire du Centre-du-Québec au printemps 2017 s’est ouvert mardi matin au palais de justice de Drummondville.

Félix Pagé est accusé du meurtre non prémédité de Roland Baker et d'outrage à son cadavre.

En mai 2017, l'homme de 60 ans avait été tué à l'intérieur de sa résidence de la rue Plamondon. Son corps avait été découpé en plusieurs morceaux, puis avait été placé dans un congélateur au sous-sol.

L'accusé habitait un logement dans l'immeuble situé en face de la maison de la victime.

Selon la poursuite et l'enquête policière, les deux avaient fait connaissance quelques mois avant les événements.

La victime, Roland Baker, était venue en aide à l'accusé qui avait ses problèmes mécaniques avec son véhicule.

À quelques occasions, le jeune homme de 25 ans lui aurait par la suite emprunté de l'argent et son automobile, se faisant chaque fois plus menaçant et insistant.

Roland Baker aurait été tué le 22 mai 2017.

Porté disparu par son employeur, son corps démembré a été découvert le surlendemain dans le congélateur au sous-sol de sa maison.

La poursuite entend démontrer que l'accusé avait entrepris, une journée avant son arrestation, des travaux de démolition et de nettoyage afin de camoufler son crime.

Le premier témoin de la poursuite, Guy Larivière, est un ancien voisin de la victime.

Au début de mai 2017, il dit avoir croisé Roland Baker à deux reprises à Saint-Germain-de-Grantham, où il travaillait.

Le sexagénaire lui paraissait inquiet. Sans prononcer directement le nom de Félix Pagé, la victime lui aurait mentionné craindre un jeune homme qui venait cogner à sa porte à toutes heures du jour et de la nuit pour lui emprunter de l'argent et son automobile.

La dernière fois, la victime aurait déclaré au témoin avoir dû l'expulser de chez lui en raison de son agressivité.

Guy Larivière lui aurait suggéré d'appeler les policiers, mais Roland Baker n’aurait pas voulu.

Un mois a été réservé pour la tenue du procès devant un jury qui est composé de six hommes et six femmes.

Me Magali Bernier et Caroline Fontaine, de la poursuite, n'ont pas voulu préciser le nombre de témoins qu'elles feront entendre.

L'ex-conjointe de Félix Pagé figure toutefois sur leur liste de témoins assignés.

Des proches de Roland Baker suivent les procédures, mais refusent de donner des entrevues pour ne pas nuire au déroulement du procès.