ROSSIGNOL, Albert



Au centre d'hébergement St-Antoine, le 2 janvier 2019, à l'âge de 79 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Albert Rossignol, époux de Mme Juliette Bonnet. Fils de feu Julien Paul Auguste Alexandre Rossignol et de feu Isaure-Georgette Albert, natif de Cahors en France, il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Myriam et Jérôme (Lise Frenette); ses petits-enfants: Érycka Beaulieu (Harry Ahn), Karyna Beaulieu (Pascal Poirier) et leur père: Hugues Beaulieu; ses frères et sœurs: Paulette, Claudette, Alain (Monique), Roger Vignals (Josette), Maurice Vignals (Nadine) ainsi que ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Bonnet: Marie-Jeanne (André), Aimée, André (Jeannette), Odette, Yvette (Jean). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis. La famille recevra les condoléances aude 13h à 15h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial à tous les membres du personnel soignant du Centre d'hébergement St-Antoine pour les bons soins, leur compassion et pour tout l'amour qu'il a reçu. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Québécoise des Neuropsychologues (AQNP) https://aqnp.ca/association-quebecoise-des-neuropsychologues/mission-et-objets/. Pour rendre hommage à M. Rossignol, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com