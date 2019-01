En couple depuis 65 ans, ils tentent de se suicider

SAGUENAY – Deux personnes âgées en couple depuis 65 ans auraient convenu d'un pacte de suicide dans une résidence pour aînés, vendredi, dans le secteur de Chicoutimi, à Saguenay.

Les deux octogénaires ont toutefois été retrouvés le lendemain par des membres du personnel.

L'homme de 85 ans a activé le bouton d'alarme en reprenant connaissance. Il aurait alors avoué le pacte de suicide.

Les deux personnes auraient ingéré une bonne quantité de médicaments dans l'espoir de mettre fin à leurs jours.

La dame de 81 ans, aux prises avec la maladie d'Alzheimer, aurait fait la suggestion du suicide à son conjoint.

Les deux personnes âgées sont maintenant hors de danger, mais une enquête criminelle est en cours pour déterminer si des accusations doivent être portées.

«Il y a beaucoup de questions qui se posent présentement, mais on n'a pas les réponses. On va les avoir quand on aura discuté avec ces deux personnes-là», a expliqué le porte-parole de la police de Saguenay, Bruno Cormier, sur les ondes de LCN.

Le fait de conseiller ou d'aider quelqu'un au suicide est un acte criminel passible d'une lourde peine d'emprisonnement.

«C’est du rarement vu au niveau émotionnel et judiciaire. L’intérêt de tous est le bien-être de ces personnes-là, malgré le drame qui les afflige. On fait le maximum d’efforts pour que ce soit facilitant pour ces gens-là», a déclaré l’avocat de l’homme, Me Charles Cantin.

Vous avez besoin d'aide? 1 866 APPELLE (1 866 277-3553)