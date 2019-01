François Legault: un moment autonomiste

Il y a quelque chose comme une lune de miel entre le gouvernement Legault et les Québécois, qui avaient perdu l’habitude d’avoir un premier ministre les respectant.

La première, on le sait, c’est l’indépendance. On l’associe généralement au Parti patriote, au XIXe siècle, et au combat souverainiste mené essentiellement par le Parti québécois, depuis la Révolution tranquille. Mais que fait-on lorsque l’indépendance semble profondément bloquée pour un temps, comme c’est aujourd’hui le cas ?