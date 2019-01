Jack Eichel : pas de risque à prendre

L’attaquant des Sabres de Buffalo Jack Eichel a dû déclarer forfait pour un troisième match consécutif, mardi, malgré sa participation à l’entraînement matinal, mais il croit ne pas devoir patienter encore trop longtemps avant de reprendre l’action.

Le pivot de 22 ans demeure à l’écart en raison d’une blessure au haut du corps subie durant la première période du match du 31 décembre face aux Islanders de New York. Il essaie aussi de rester positif.

«À ce stade-ci, je prends une journée à la fois afin de voir comment je me sens, a-t-il déclaré au site NHL.com, quelques heures avant la partie contre les Devils du New Jersey. Une petite amélioration quotidienne, c’est très positif pour moi. [...] Tout ce que je peux faire, c’est de continuer mes efforts pour revenir et aider l’équipe le plus rapidement possible. Cela dit, je ne souhaite pas précipiter les choses et me placer en position délicate.»

«Ça me tue de ne pas être là, de ne pouvoir jouer et de ne pas côtoyer les gars quotidiennement pour compétitionner, a-t-il poursuivi. Le plus compliqué, c’est l’aspect mental, [...] mais je me sentais bien au cours de la séance. Je commence à être moi-même de nouveau.»

Une lutte à finir

Avant leur duel de la soirée, les Sabres détenaient le dernier laissez-passer donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Est. Ils ont encaissé un revers décevant de 2 à 1 aux mains des Bruins de Boston, samedi, et ils savent qu’ils doivent à tout prix éviter les longues séquences de défaites.

Conséquemment, tous les joueurs doivent prendre le relais en l’absence d’un élément-clé tel Eichel.

«Ce n’est une ligue où il est facile de marquer des buts. C’est bien de voir connaître du succès à l’attaque des gars n’ayant pas l’habitude de compter. On aura besoin de plus de chaque joueur à tous les soirs, car toutes les formations vont mieux faire également», a-t-il dit.

«Ce sera de plus en plus compétitif à mesure que la saison avancera. Il faudra nous ajuster et être prêts pour le défi. On doit seulement s’engager à le relever.»