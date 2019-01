Johnny Gaudreau est en feu

L’attaquant des Flames de Calgary Johnny Gaudreau récolte les points à vive allure ces temps-ci et, à moins d’une blessure inattendue, il ne devrait avoir aucune difficulté à connaître la meilleure saison de sa carrière en attaque.

Encore une fois lundi, le joueur de 5 pi et 9 po a fait parler de lui, réalisant un doublé dans une victoire de 4 à 3 contre les Blackhawks de Chicago. Il a touché la cible dans un cinquième match consécutif et il revendique sept buts et six mentions d’aide durant cette séquence fructueuse.

Comptant à son actif 64 points, dont 26 filets, en 44 parties depuis le début de la campagne, Gaudreau n’est qu’à 20 points d’égaler son sommet dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il représentera également la section Pacifique lors de la prochaine classique des étoiles et il s’agira de sa cinquième participation d’affilée à cet événement. Quoi dire de plus?

«Je pense que notre équipe au complet joue bien. Mon nom se trouve sur la feuille de pointage, ce qui est excellent. Par contre, notre groupe s’améliore à chaque soir», a-t-il dit humblement au site NHL.com.

D’ailleurs, le numéro 13 tient à souligner la contribution de ses partenaires de trio, Sean Monahan et Elias Lindholm.

«Notre ligne accomplit du bon travail, a-t-il dit au quotidien "Calgary Sun" avant la rencontre de lundi. Nous sommes intelligents en zone défensive et lorsqu’on obtient des chances de marquer, on trouve le fond du filet.»

Le trophée Hart?

Aussi, de plus en plus d’observateurs estiment que Gaudreau devrait à tout le moins avoir sa chance pour le trophée Hart, remis au joueur par excellence de la LNH. Ses coéquipiers sont tout à fait d’accord.

«Absolument, il devrait être là, a mentionné Matthew Tkachuk. Ce qu’il a réalisé pour nous récemment est difficile à réussir, si vous y pensez bien. On regarde comment il nous a menés à la victoire et sa production : on dirait qu’à chacune de ses présences, il effectuera quelque chose d’intéressant avec la rondelle.»

«On le voit à l’œuvre chaque journée et chaque soirée. Je pense que le Hart devrait être accordé au gars qui se lève pendant les moments importants et qui aide son club à gagner. Et qui a fait mieux que lui cette année?», a ajouté le capitaine Mark Giordano à propos de son coéquipier.