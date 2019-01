Kim Kardashian supprime une «story» Instagram hautement critiquée

Kim Kardashian ne pensait pas soulever l'ire des internautes en présentant un simple «unboxing» de vêtements envoyés gracieusement par la marque Dolce&Gabbana.

C’est que la marque de haute couture italienne a récemment été accusée de racisme et l'un des fondateurs de la marque, Stefano Gabbana, s’est ouvertement affiché contre l'adoption par les homosexuels et la fécondation in vitro. Il a aussi dit que Selena Gomez était «laide». Malheureusement pour Kim, ses abonnés ont rapidement souligné son hypocrisie car en offrant une visibilité à la marque sur son compte Instagram, elle offre également une publicité. Un geste étonnant compte tenu du fait que Kim Kardashian aura bientôt eu deux enfants par mère porteuse.

De plus, l’un des stylistes de la marque, Stefano Gabbana, a qualifié la famille Kardashian comme étant «les gens les plus bas de gamme du monde» (the cheapest people in the world).

Les internautes ont donc été surpris de voir Kim Kardashian faire la promotion de l’entreprise italienne malgré les insultes proférées à son égard. Les commentaires ont été si nombreux que Kim K a décidé de simplement supprimer la vidéo une heure après sa publication afin d’éviter prolonger la controverse pour rien.