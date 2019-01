La colonisation pornographique

Il y avait quelque chose d’atterrant à lire hier le dossier du Journal sur la tendance qui pousse à la multiplication des chirurgies du sexe féminin, et cela, chez de jeunes femmes de 18 à 22 ans.

Autrement dit, ces jeunes femmes sont étrangères à leur propre corps, qu’elles croient devoir mutiler pour le rendre désirable. Elles ne s’aimeront physiquement qu’à condition de ressembler à un modèle féminin artificiel construit pour exciter la part primitive de l’homme, et plus exactement, d’un homme qui est conditionné lui-même à désirer selon les codes du porno, au point même d’en venir à préférer les plaisirs solitaires à la rencontre d’un corps réel.

Faut-il vraiment rappeler que la beauté ne s’incarne pas dans un seul modèle corporel, non plus que dans un seul type de visage ? Le désir est chose complexe, et sa reprogrammation selon les rituels du porno l’appauvrira inévitablement.