Un stage gouvernemental pour «espionner» des joueurs de Fortnite

La popularité des jeux vidéo multijoueur intéresse beaucoup la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), le service de renseignement français.

Ainsi, le DGSE voudrait avoir accès aux échanges entre les joueurs de Fortnite, Playerunknown’s Battlegrounds, League of Legends, World of Warcraft et Counter Strike.

Une offre de stage dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information, envoyée aux écoles par le ministère des armées, indique que les jeux peuvent être utilisés de manière furtive pour échanger de l’information spécifique.

Le DGSE veut recruter une personne pour six mois afin de dénicher d’éventuelles failles informatiques dans les jeux tels que Fortnite et League of Legends, soulève Le Monde .

Dans l’offre de stage, le ministère des armées écrit: « De plus en plus de personnes utilisent les jeux vidéo connectés (PUBG, Fortnite, Counter Strike, WoW, League of Legends, ...) afin d’en détourner leur utilisation première. En effet, les moyens de communication mis à disposition dans ces jeux sont utilisés de manière furtive afin d’échanger de l’information spécifique. Le ministère des armées s’intéresse donc à ces technologies et protocoles associés».

Un stage, trois «missions» à remplir

La personne en stage aura trois objectifs durant les six mois.

Elle devra «effectuer une cartographie des jeux vidéo connectés largement répandus », y « sélectionner un ou deux bons candidats et en effectuer une rétro-conception (reverse engineering) afin d’en extraire des signatures réseau» et rechercher, puis exploiter des failles.

La DGSE entend recruter 400 profils techniques en 2019, dont certains dans les technologies numériques, confirme Le Monde.

Ce stage pourrait potentiellement attirer des jeunes avec d’excellentes aptitudes en informatique pour pourvoir ces types de postes.