Lacombe se sent déjà chez lui

Il suffit parfois d’une seule rencontre pour ressentir l’atmosphère d’un endroit et des individus qui le composent. Débarqué chez les Remparts de Québec depuis à peine 48 heures, le défenseur Pier-Olivier Lacombe est déjà à même de constater le lien qui unit les membres du vestiaire de l’équipe, aussi nouveaux soient-ils.

Et comme le hasard fait parfois bien les choses, le nouveau venu effectuera ses débuts dans l’uniforme des Diables rouges face à son ancienne équipe, les Olympiques de Gatineau, ce soir, au Centre Vidéotron, lui qui a été acquis pour ses qualités offensives sur le jeu de puissance en retour de Braeden Virtue – le choix de 4e ronde obtenu initialement a été renvoyé à Gatineau avec l’arrivée de Lacombe.

« Juste avec les gars, quand je suis arrivé dans la chambre, ils ont déjà un bon esprit d’équipe même s’il y a eu beaucoup de changements, soit une quinzaine de transactions et dix nouveaux joueurs. Les joueurs sont déjà unis ensemble, et je pense qu’on va faire un beau boulot. On va prouver à des équipes qu’on va surprendre », a lancé l’arrière de 19 ans à l’issue de son premier entraînement sur la glace du Pavillon de la jeunesse, mardi matin.

Patrick Roy a fait l’éloge de son tir lorsqu’il a obtenu ses services. Les Remparts arrivent au 11e rang du circuit pour l’efficacité en avantage numérique à 19,8 % (35 en 177). Lacombe a marqué sept buts et ajouté 16 mentions d’aide en 37 matchs cette saison. Alors, ce plomb ? « On peut toujours être meilleur, mais je vais essayer d’aider l’équipe à marquer des buts en avantage numérique », a humblement répondu le principal intéressé.

Étonné

Lacombe reconnaît que la transaction l’a pris par surprise alors qu’il disputait une deuxième campagne en Outaouais. Il a cependant vite retrouvé sa bonne humeur quand il a appris la destination où il atterrissait.

« Je ne m’en attendais pas du tout. Ça a été un adon après le match de samedi de me faire dire que j’étais échangé. Mais quand j’ai entendu que c’était les Remparts, j’étais extrêmement heureux. C’est un nouveau départ pour moi.

C’est une grande organisation qui a beaucoup de vécu, alors je suis très content d’être ici et je vais essayer de prouver à mon ancienne organisation que c’était une mauvaise option de m’échanger », a souligné le Repentignois.

Une affaire de famille

Le hockey occupe une grande place chez les Lacombe alors que le père de Pier-Olivier, Patrick, est bien connu à Chicoutimi où il a porté les couleurs des Saguenéens pendant quatre ans, soulevant la coupe du Président en 1994. Son oncle Martin a, pour sa part, joué à la même époque à Trois-Rivières, Victoriaville et Chicoutimi. Et le paternel ne faisait pas dans la dentelle comme en témoignent ses 1068 minutes de pénalité, incluant 373 à sa saison recrue !

« J’ai beaucoup d’aide d’eux, qui me donnent de petits conseils, c’est vraiment plaisant », a dévoilé le jeune homme, plus sage, avec ses 32 minutes passées au cachot jusqu’à maintenant.

Une toute nouvelle équipe pour les partisans de Québec

En se présentant sur la glace du Centre Vidéotron pour la première fois en 2019, ce soir, les Remparts afficheront un visage bien différent qu’à la fin décembre. À vos feuilles d’alignement !

Six nouveaux venus seront en uniforme face aux Olympiques, chiffre auquel il faut ajouter l’attaquant Édouard St-Laurent, aux prises avec des symptômes de commotion cérébrale, ainsi que Philipp Kurashev (Mondial junior) et Matthew Grouchy (cheville), qui se sont absentés lors des derniers matchs locaux. Quant au défenseur recrue Romain Rodzinski, il est toujours aux prises avec une blessure au dos.

Dans le cas de Kurashev, élu sur l’équipe d’étoiles du plus récent Championnat mondial junior à la suite de ses prestations avec la Suisse, sa présence demeure incertaine pour ce soir.

« Je ne voulais pas le faire jouer avant vendredi, mais avec l’état de santé de Grouchy et de Saint-Laurent, je vais être obligé de m’asseoir avec Phil et voir comment il se sent et s’il n’est pas trop fatigué. Oui, on veut gagner, mais on veut donner le temps à Philipp de récupérer. Il a eu un tournoi extraordinaire et on ne veut pas le surtaxer. On va avoir besoin de lui en deuxième moitié de saison », a expliqué l’entraîneur-chef Patrick Roy.

En confiance

Vainqueurs à Moncton et à Halifax le week-end dernier face des équipes de pointe, les Remparts sont gonflés à bloc pour l’éreintante séquence de quatre matchs et une période en 10 jours qui débute. C’est qu’ils devront se taper une petite virée à Gatineau lundi prochain, au lendemain de leur duel à Drummondville, pour compléter le match du 4 novembre dernier interrompu avec 22 minutes à jouer en raison d’une panne d’électricité au centre Robert-Guertin.

« Pour notre groupe, à la suite des victoires à Moncton et à Halifax, ça amène une confiance incroyable [...] Au niveau des résultats, non seulement ils ont été extraordinaires, mais la façon dont on a joué, on n’a pas senti qu’on a été dominés. » Par ailleurs, libéré lundi, l’avant Xavier Cormier a été réclamé par Shawinigan.