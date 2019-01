Le Carnaval présente une première soirée électro

Le Carnaval de Québec souhaite attirer les «jeunes festifs» avec sa nouvelle soirée électro où six femmes DJ provenant des quatre coins du globe feront danser les «carnavaleux», une première dans l’histoire de l’événement.

La première de cette soirée qui se veut un «nouvel élément fort du Carnaval» aura lieu le 15 février, rue Jacques-Parizeau, entre les intersections des rues de la Chevrotière et D’Artigny, où une scène sera aménagée.

Avec cette nouvelle soirée, le Carnaval souhaite offrir un événement «festif et explosif» aux jeunes adultes. «Nous voulons que cette clientèle devienne un must», affirme la directrice générale, Mélanie Raymond.

6 DJ, 5 pays

Six DJ défileront aux platines, proposant des sonorités éléctro et dance, soit Qrion, originaire du Japon, Rebecca & Fiona de la Suède, Helena Legend d’Australie, Mari Ferrari de Russie et Mariana BO, du Mexique.

La directrice du Carnaval dit par ailleurs avoir reçu l’aide d’André Verreault, promoteur des fêtes du Nouvel An sur la Grande Allée, pour la sélection des artistes.

Elle indique également avoir voulu «se distinguer» en choisissant uniquement des femmes. «Souvent, on ne les voit pas en tête d’affiche. On trouvait que c’était un beau clin d’œil et il y a beaucoup de talent chez les femmes, mais on ne les a pas choisies parce qu’elles sont des filles», affirme-t-elle.

Parmi les artistes qui monteront sur scène, certaines ont déjà collaboré avec le défunt Avicci, en plus de Tiesto et David Guetta.

L’événement sera accessible gratuitement aux détenteurs de l’Effigie du Carnaval.