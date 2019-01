Les 15 tendances tatouage qu’on va voir partout en 2019

Si vous y pensez depuis longtemps ou que vous avez enfin l’âge, 2019 pourrait enfin être l’année où vous vous faites tatouer.

Comme toute forme d’art, il y a des tendances dans le monde du tatouage. En 2018, on a vu beaucoup d'inspirations minimalistes, des tatouages sur les doigts et des lignes rouges.

On a fouillé les comptes Instagram des meilleurs artistes pour dénicher les 15 tendances qui risquent d’être très populaires en 2019:

1. L’effet rayon X

Pour donner une autre dimension à votre tatouage, rendez-le transparent comme sous un rayon X.

2. Tattoo sur les mains

On s’inspire d’Alanis Desilets et de ses magnifiques tatouages sur les mains. C'est un endroit un peu «edgy» où on peut laisser aller notre créativité.

3. Lignes fines sur le visage

Comme Justin Bieber et son petit «grace» au-dessus du sourcil, le visage sera un emplacement très tendance en 2019, mais en gardant le tout minimaliste.

4. Petits tatouages réalistes

Les minuscules tatouages ultra réalistes étaient déjà populaires en 2018 et ça continuera pour la prochaine année!

5. Mélanger les styles

Rappelant un peu les graffitis, les artistes tatoueurs, qui mélangent plusieurs styles, prouvent qu’ils sont très talentueux!

6. Mini tattoos

Pour ceux qui ne veulent pas nécessairement un gros tatouage, les petits dessins discrets sont toujours à la mode en 2019!

7. Galaxie

Cela fait un moment déjà que le style galaxie est tendance, mais maintenant qu’ils ont de la pratique, les artistes tatoueurs maîtrisent enfin la technique à merveille.

8. Astrologie

Dans le même ordre d’idée que l’effet galaxie, on s’intéresse encore plus à l’astrologie en 2019!

Ça peut être votre signe, une constellation ou quelque chose d’original comme celui-ci.

9. Doré

On voit toujours beaucoup de noir et blanc ou encore des couleurs vives, mais le doré sera la teinte à adopter sur son corps en 2019!

10. Disney

Selon plusieurs artistes tatoueurs, les gens demandent de plus en plus de dessins inspirés de Disney. On adore!

11. Lumière noire

Ce type de tatouage semble invisible, puis s’illumine sous la lumière noire. Bon, c’est plus cool en photo qu’autre chose, mais l’idée est amusante!

12. Tattoo d’oreille

Tout comme le visage et les mains, les oreilles seront un emplacement populaire en 2019. C'est discret et très cute!

13. Encre blanche

L’encre blanche est une autre technique que les artistes tatoueurs maîtrisent de plus en plus et 2019 sera son année.

14. Fleurs

Les fleurs sont un type de tatouage indémodable. Cette année, on les verra avec des traits fins et minimalistes.

15. Lignes

Qu’elles soient longues, courtes, abstraites ou droites, les lignes auront encore plus la cote en 2019! C’est l’occasion de créer des motifs géométriques ou de simplement souligner une partie de son corps.

