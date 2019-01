Les Sabres demeurent devant le Canadien

Les Sabres ne gagnent pas beaucoup de matchs par les temps qui courent, mais ils ont connu un soubresaut mardi, inscrivant cinq buts sans réplique en deuxième période contre les Devils du New Jersey pour l’emporter 5 à 1.

Jeff Skinner, C.J. Smith, Casey Mittelstadt, Jake McCabe et Lawrence Pilut ont tous fait scintiller la lumière rouge lors de cette séquence. Il s’agissait d’un premier but dans la Ligue nationale pour Smith et Pilut.

Carter Hutton a bloqué 20 rondelles pour les favoris locaux, qui sont parvenus à rester dans le portrait des séries éliminatoires dans l'Est.

Les Hurricanes de retour dans la course

En signant une cinquième victoire de suite, cette fois au compte de 4 à 3 contre les Islanders à New York, les Hurricanes de la Caroline sont revenus dans la course pour les séries éliminatoires.

Les Hurricanes ne concèdent plus que cinq points aux Islanders et six points au Canadien de Montréal, qui occupaient mardi soir la dernière place donnant accès aux éliminatoires.

Justin Williams a inscrit le but gagnant avec un peu moins de trois minutes à écouler au match. Saku Maenalanen a pour sa part marqué son premier but dans la LNH à son cinquième duel.

Une 250e pour Rask

Les Bruins ont inscrit trois buts sans réplique en première période pour vaincre le Wild du Minnesota au compte de 4 à 0.

Le Québécois Patrice Bergeron a connu une autre soirée de travail productive, lui qui a totalisé un but et trois points.

Le gardien Tuukka Rask a signé de belle façon sa 250e victoire en carrière. Il a signé un premier jeu blanc cette saison et un 42e en carrière avec une performance de 24 arrêts pour priver le Wild d’un quatrième gain consécutif. Les Bruins ont pour leur part remporté leurs cinq plus récentes sorties.

Murray ne perd plus

Matt Murray a prolongé à huit victoires sa séquence active en vertu d’un gain de 5 à 1 des Penguins contre les Panthers de la Floride, à Pittsburgh.

Il est ainsi devenu le premier homme masqué depuis Marc-André Fleury, en février et en mars 2012, à réussir pareil exploit dans l'uniforme des Penguins. Mardi, il a réalisé 36 arrêts. Son vis-à-vis Roberto Luongo a été chassé de la rencontre après avoir cédé quatre fois sur 16 lancers.

Bryan Rust a marqué deux buts dans la victoire. Sidney Crosby a inscrit un but et récolté une aide.

Malgré un filet d’Aaron Ekblad, les Panthers ont perdu un quatrième duel d’affilée.

Un drôle de record pour les Flyers

En confiant leur filet à Mike McKenna, les Flyers de Philadelphie ont utilisé un septième gardien cette saison. Ils se sont malgré tout inclinés au compte de 4 à 3 face aux Capitals, à Washington.

La formation de la Pennsylvanie a ainsi égalé un record de la Ligue nationale de hockey (LNH) à ce chapitre. Brian Elliott, Carter Hart, Anthony Stolarz, Calvin Pickard, Michal Neuvirth et Alex Lyon ont également vu de l’action cette saison.

McKenna disputait pour sa part un premier match pour les Flyers après avoir été sélectionné au ballottage. Il a repoussé 21 des 25 rondelles dirigées vers lui.

Jakub Vrana a connu une excellente rencontre, faisant mouche deux fois en plus de se faire complice d’un filet.

Festival offensif à Winnipeg

L’attaque des Jets a explosé à Winnipeg dans une victoire de 7 à 4 contre l’Avalanche du Colorado.

Blake Wheeler a été le héros offensif des gagnants avec une récolte de quatre points, dont un but.

Mark Scheifele et Jacob Trouba ont pour leur part chacun amassé trois points.

En dépit de la défaite, les gros canons de l’Avalanche ont aussi brillé. Nathan MacKinnon a obtenu un but et une mention d’aide tandis que Mikko Rantanen a préparé deux des filets des siens.

Philipp Grubauer a connu une sortie difficile devant le filet des visiteurs, cédant six fois sur 20 tirs. Le dernier but des Jets a été marqué dans un filet désert.

Connor Hellebuyck a quant à lui bloqué 37 des 41 tirs dirigés vers lui.