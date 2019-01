Pour favoriser l'activité physique, des médecins lancent un répertoire des sentiers hivernaux

Afin de permettre à leurs patients d’atteindre leur dose quotidienne d’activité physique 365 jours par année, des médecins de la région ont facilité le lancement d’un répertoire des sentiers hivernaux de Québec et de Lévis.

La carte, qui est disponible sur le site Internet de Ça marche Doc! et en version papier, regroupe 25 lieux de marches entretenus pendant l’hiver et répartis sur les territoires de Québec et de Lévis. Il s’agit de sentiers d’une distance minimale d’un kilomètre qui permettront aux patients de bouger davantage lors de la saison froide.

« Des excuses pour ne pas sortir l’hiver, on en a des tonnes comme ce n’est pas entretenu. Les personnes plus âgées sont plus fragiles et ne veulent pas se blesser. Là, on a essayé de régler une excuse », lance le cardiologue à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et porte-parole de Ça marche Doc!, Paul Poirier.

Photo Jean-François Desgagnés

Le Dr Poirier fait partie du groupe de médecins spécialistes à l’origine de cette initiative, qui a nécessité un an de travail, et qui prescrivent à leurs patients une dose quotidienne d’activité physique en guise de traitement ou de prévention de plus d’une trentaine de maladies chroniques telles que l’obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires notamment.

« C’est entre 7500 et 10 000 pas par jour, point. C’est simple », tranche le Dr Poirier.

Sa collègue oncologue-chirurgienne et instigatrice du projet de répertoire, la Dre Louise Provencher, soutient que plusieurs études démontrent que l’activité physique aide notamment à la prévention du cancer du sein en diminuant les risques de 20 % dans certains cas en plus de réduire les cas de récidive de 10% à 40 % selon la catégorie du cancer.

Selon la Dre Provencher, les spécialistes ont également « erré » ces dernières années en suggérant à leurs patients de se reposer pendant les traitements endocriniens, de chimiothérapie ou de radiothérapie plutôt que de bouger. « Des études démontrent que de pratiquer de l’exercice moyennement intense permet de diminuer la fatigue, d’améliorer le sommeil, de diminuer l’anxiété et d’améliorer les chances de poursuivre les traitements », évoque-t-elle.

À cet effet, Julie Montreuil, qui a reçu un diagnostic de cancer inflammatoire du sein « rare et agressif » en 2012 est en mesure d’observer les bienfaits de l’activité physique depuis le début de sa bataille contre la maladie. Lors du verdict, les experts lui ont mentionné que son cancer n’était pas opérable. La chimiothérapie s’est « drastiquement » amorcée pour laisser place, 6 ans plus tard, à des traitements d’hormonothérapie « à vie ».

Photo Jean-François Desgagnés

« Si je ne bouge pas pendant une semaine, je vois très bien l’impact au niveau physique. J’ai de l’enflure, des douleurs musculaires, quelques crampes », énumère Mme Montreuil. « L’anxiété revient également, j’ai de la misère à dormir », conclut-elle.

Le répertoire des sentiers hivernaux est accessible ici.