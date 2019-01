Pour protéger les jeunes contre les prédateurs sexuels

Je prends quelques secondes de votre temps pour donner suite à votre chronique de ce vendredi dans laquelle une maman cherchait à prévenir ses deux jeunes garçons, qui font des activités sportives au niveau primaire, contre d’éventuels prédateurs sexuels qui pourraient malheureusement croiser leur route. Pour cette maman et pour tous les autres parents de jeunes sportifs, j’aimerais porter notre organisation à votre attention.

Sport’Aide est un organisme présent dans la communauté sportive québécoise afin de prévenir et contrer les différentes violences (physique, sexuelle et psychologique) dans les milieux sportifs. Depuis le 1er mai 2018, nous offrons un service téléphonique/virtuel à toute personne victime ou témoin d’abus de toutes sortes.

Gratuit, confidentiel et bilingue, les gens (athlètes, entraîneurs, parents, officiels, administrateurs, bénévoles, etc.) peuvent nous joindre 24 h/7. Les gens peuvent communiquer avec nous par téléphone, par courriel, sur Facebook ou Instagram et ils peuvent aussi clavarder ou nous texter.

En parallèle à ce service, nous accom­pagnons également les organisations dans les milieux sportif, municipal, de loisirs, scolaire ou privé, afin de les outiller. Peu importe qu’il s’agisse de développer ou bonifier des outils, des codes d’éthique ou de conduite, des procédures (plaintes/dénonciations), le processus de filtrage, les activités de sensibilisation, etc.

Sylvain Croteau

J’avais axé ma réponse à cette dame sur tout ce qu’elle pouvait, et surtout ce qu’elle devait faire en amont pour équiper ses garçons à riposter devant d’éventuels prédateurs, et pour leur donner le maximum d’instruments susceptibles de les aider à détecter un prédateur dans leur entourage, ainsi que la force de le signaler aux adultes responsables et à leurs parents. Mais la publicisation de votre organisme me semble aussi essentielle pour les cas d’abus ou de violence déjà avérés.

« Sport’Aide est un organisme qui a pour mission d’assurer un leadership dans la mise en œuvre d’initiatives favorisant un environnement sportif sain, sécuritaire et harmonieux pour les jeunes sportifs, et fournir un service d’accompagnement aux différents acteurs du milieu sportif, et ce, tant au niveau élite que récréatif. » Pour joindre le service d’aide par téléphone : (1-833) 211-AIDE (2433)