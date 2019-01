Près d’1,5 million d’ex-prisonniers de Floride peuvent s’inscrire pour voter

MIAMI | Près d’un million et demi d’anciens prisonniers de Floride, qui ont retrouvé en novembre le droit de vote, peuvent s’inscrire sur les listes électorales depuis mardi.

« J’ai envie de pleurer! », a confié les larmes aux yeux Yraida Guanipa, une ancienne prisonnière de 57 ans qui dirige l’ONG YG Institute spécialisée dans la réinsertion d’anciens détenus.

Libérée en juin 2007 après presque douze ans derrière les barreaux pour une affaire de trafic de stupéfiants, cette fonctionnaire s’est rendue dès l’ouverture du service des élections du comté de Miami-Dade, où elle s’est inscrite après neuf ans de lutte pour pouvoir retrouver son droit de vote.

Le 6 novembre, les électeurs de Floride ont approuvé à 64,38 % l’Amendement 4 qui a rétabli automatiquement le droit de vote pour les personnes ayant purgé leur peine de prison et n’ayant pas commis de crimes sexuels ou d’homicides.

Avant l’adoption de ce texte, la Floride était l’État qui comptait le plus grand nombre d’adultes privés de leurs droits civiques (10 % de la population adulte), en raison d’une loi vieille de 150 ans qui, dans les faits, affectait davantage Noirs et Hispaniques. À cause de cette loi, plus d’un Noir sur cinq en Floride ne pouvait pas voter.