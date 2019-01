Qui animera les Oscars ?

Les Golden Globes de dimanche ont donné le coup d’envoi à la saison des remises de prix américaines. Mais, à moins de deux mois des Oscars, l’Académie n’a toujours pas trouvé d’animateur pour sa soirée. Qui pilotera le gala le plus prestigieux au monde ? Le Journal s’est penché sur la question et révèle ici cinq candidats potentiels.

Neil Patrick Harris

Photo Wenn

Puisque ce sont des gazouillis homophobes qui ont mis Kevin Hart dans l’eau chaude, l’Académie pourrait très bien réitérer son soutien à la communauté LGBT en confiant l’animation de son gala à quelqu’un comme Neil Patrick Harris. L’acteur américain, ouvertement homosexuel, a d’ailleurs l’expérience nécessaire pour s’acquitter de la tâche : non seulement il a piloté la cérémonie des Oscars en 2015, mais il a également été à la barre des Tony Awards à quatre reprises, en plus des Emmy Awards.

Kevin Hart

Photo Wenn

Ondes de choc à Hollywood le mois dernier. Quelques jours seulement après avoir annoncé qu’il animerait la 91e remise des Oscars, Kevin Hart s’est finalement désisté, refusant de s’excuser pour des propos homophobes qu’il avait tenus, dans le passé, sur Twitter. Mais, vendredi, le comique annonçait à Ellen DeGeneres qu’il reconsidérerait sa décision. Sera-t-il finalement sur la scène du Dolby Theatre comme prévu, le 24 février prochain ?

Tina Fey et Amy Poehler

Photo Wenn

Les duos d’animateurs et les Oscars ne font pas toujours bon ménage (parlez-en à James Franco et Anne Hathaway). Les fans sont toutefois nombreux à réclamer la présence de Tina Fey et Amy Poehler à titre de maîtresses de cérémonie pour le gala de cette année. Il faut dire que les deux comiques avaient triomphé à trois reprises lorsqu’elles ont piloté la remise des Golden Globes, de 2013 à 2015. Les Oscars semblent donc la prochaine étape pour celles qui ont maintes et maintes fois fait leurs preuves, notamment au générique de Saturday Night Live.

Wanda Sykes

Photo Wenn

Une autre figure marquante de la communauté LGBT américaine, Wanda Sykes a été suggérée par plusieurs comme remplaçante de Kevin Hart. L’humoriste de 54 ans n’a pas répondu publiquement à cet engouement, se contentant de blaguer sur Twitter que « Siri et Alexa devraient animer les Oscars ». Bref, elle n’a pas signifié publiquement son intérêt... mais elle n’a pas fait le contraire non plus.

Seth MacFarlane

Photo Wenn

Irrévérencieux et souvent politically incorrect, Seth MacFarlane serait selon plusieurs le parfait candidat pour occuper le poste laissé vacant par le départ de Kevin Hart. Oui, il a gaffé lors de l’animation du gala de 2013 avec un controversé numéro d’ouverture, mais il semble bien que l’Académie ne lui en ait pas tenu rigueur. Le comique américain révélait récemment qu’il avait été invité à reprendre la barre de la cérémonie l’année suivante. Il avait finalement dû renoncer, accaparé à l’époque par le tournage du film Mille et une façons de mourir dans l’Ouest.