Tout un défi attend Rimouski

RIMOUSKI | Maintenant que la période des transactions dans la LHJMQ est derrière lui, Serge Beausoleil veut s’assurer de la bonne forme physique de ses joueurs.

Le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski a fait suer ses ouailles à l’entraînement, cette semaine, afin de s’attaquer aux excès de certains joueurs. Les Bas-Laurentiens entameront, ce soir, une éreintante séquence de trois parties en quatre jours face aux puissants Voltigeurs de Drummondville au Colisée Financière Sun Life.

« On va mettre les choses en place à l’attaque. Ça chlingue pas mal depuis quelques matchs. Les gars ont eu un bon temps des Fêtes, mais il est temps de revenir aux choses sérieuses », estime Beausoleil avec sa verve habituelle.

Le grand patron de l’Océanic profitera de l’horaire chargé en janvier pour placer ses pions sur son échiquier.

« On doit jouer avec nos forces et trouver les affinités entre les joueurs. On a un beau calendrier pour le faire. Les essais et erreurs se feront pendant les matchs avec le trois en quatre de cette semaine et notre quatre en cinq de la semaine prochaine », indique-t-il.

Dans ses derniers mouvements de personnel, l’Océanic a diminué son alignement à 23 joueurs.

Après Jason Imbeault la semaine dernière, Jacob Kelly a été réassigné à son club junior en Ontario, tandis que le défenseur Jacob Bernard complétera la saison avec les puissants Chevaliers de Lévis dans le midget AAA. Eliott St-Pierre demeure comme 8e défenseur de l’équipe.

Lafrenière aurait joué à Vancouver

Par ailleurs, Serge Beausoleil aurait souhaité que Tim Hunter exploite davantage le talent d’Alexis Lafrenière lors du Championnat mondial de hockey junior. Or, le pilote de l’Océanic ne créera pas de nouvelle polémique en discutant des stratégies de son homologue d’Équipe Canada.

« Quand tu es entraîneur, tu prends tes décisions. Je ne vois pas comment un autre entraîneur pourrait remettre en cause ces décisions-là. Alexis est revenu avec un manque de forme, on va le remettre sur la track. Il était un peu essoufflé lors des matchs de la fin de semaine [contre Halifax et Saint-Jean]. Ceci étant dit, c’est une très belle plateforme pour lui », soutient Beausoleil.