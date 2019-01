Un coordonnateur défensif en vue

MONT-TREMBLANT | Dans les dernières semaines, les Alouettes ont perdu les services de leur coordonnateur défensif Rich Stubler, qui a accepté un poste similaire chez les Lions de la Colombie-Britannique. Le directeur-général Kavis Reed indique que la recherche d’un nouvel homme de confiance en défensive va bon train.

« Toutes nos entrevues ont été effectuées et on a arrêté notre choix, a souligné l’homme de football des Alouettes. Par contre, on est toujours en négociations avec notre candidat et on ne peut pas encore annoncer l’identité de notre nouveau coordonnateur défensif.

« Ça devrait se conclure d’ici la fin de la présente semaine. »

Pas de veine

Depuis son entrée en poste, Reed n’a pas eu la main heureuse avec ce poste au sein de son groupe d’entraîneurs. Tout d’abord, il a congédié Noel Thorpe en septembre 2017, car il indiquait que son unité défensive était « moyenne ».

Il a pris la relève, avec comme résultat, des défaites par un écart moyen de 25 points. Puis, l’an dernier, il a embauché Khalil Carter, qui a démissionné avant le début du camp d’entraînement pour des raisons obscures. Selon nos informations, il a tenté d’imposer sa loi un peu trop rapidement au goût de l’entraîneur-chef Mike Sherman.

Finalement, c’est Stubler qui a hérité de l’emploi par défaut. Cependant, les Alouettes ont terminé la saison avec la deuxième pire défensive de la LCF au chapitre des points alloués avec 512. Ils ont notamment accordé 40 points ou plus dans quatre de leurs 18 rencontres.

Priorité aux receveurs

Le marché des joueurs autonomes s’ouvrira le 12 février. Lors des deux dernières années, les Alouettes ont provoqué des coups d’éclat lors de la première journée de signatures.

À quoi peut-on s’attendre de Kavis Reed cette fois ?

« Je crois qu’il y a du travail à faire au sein de mon escouade de receveurs, a-t-il précisé. On a fait signer un nouveau contrat à Eugene Lewis, mais ce n’est pas le cas de B.J. Cunningham et d’Ernest Jackson.

« Notre priorité sera de nous entendre avec B.J., car il est plus jeune qu’Ernest. »

Il ne serait pas surprenant que Reed soit plus tranquille cette année. Au cours de ses deux premières tentatives, il a eu un succès mitigé et il a dû surpayer certains joueurs pour les convaincre de venir à Montréal.

On verra s’il a appris de ses mauvaises décisions du passé.