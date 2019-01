Une motivation de plus

Tomas Tatar a porté l’uniforme des Red Wings pour un peu plus de six saisons. À sa première visite cette saison à Detroit, le Slovaque a contribué à la victoire des siens avec deux passes.

« C’était un match difficile, un deuxième en deux soirs, et nous sommes heureux de repartir avec deux points. Ce sera toujours spécial pour moi de jouer ici. C’est clair que c’est une motivation supplémentaire pour moi d’affronter mes anciens coéquipiers. C’est toujours agréable. »

– Tomas Tatar

Shea Weber a rassuré les fidèles du CH en affrontant les Wings au lendemain d’une bonne frousse contre le Wild où il a reçu une rondelle en plein visage. Il a porté une grille pour la période d’échauffement, mais il l’a retiré pour le match.

« Je n’étais tout simplement pas à l’aise (avec la grille). Hier [lundi], mon visage était beaucoup plus enflé et ce soir [hier], je me sentais déjà mieux. Ça faisait longtemps que je n’avais pas porté ça et j’espère que je n’aurai jamais à le faire. Hier [lundi], ils m’ont examiné parce qu’ils craignaient que quelque chose soit cassé, mais ce n’était pas le cas alors j’ai joué. »

– Shea Weber

Antti Niemi a signé un deuxième gain d’affilée en stoppant 30 tirs.

« Je me sentais très bien, je voyais bien la rondelle et je voulais faire la même chose qu’à mon dernier départ à Dallas. J’étais patient et je bougeais bien. J’ai gagné en confiance depuis le dernier match. »

– Antti Niemi