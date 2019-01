[VIDÉO] Une Tesla sans conducteur «tue» un robot

Un robot a été happé par une Tesla Model S alors que le mode de conduite autonome était activé.

Cet accident digne du futur est survenu à 19h le 6 janvier dernier à Las Vegas à l’aube du salon CES (Consumer Electronics Show).

Sur Unilad, on apprend que le robot ne pourra participer à cette édition salon puisque certaines des pièces liées à la tête et aux bras ont été brisées. Il est même possible qu’il ne puisse être réparé.

Développé par Promobot, ce robot baptisé «V4» a été conçu afin d’être un outil pour les entreprises. Il peut être loué pour la somme de 2000 $ US par jour, soit l’équivalent d’un peu plus de 2600$ CAN.

Ce robot peut interagir avec un humain à propos de n’importe quel sujet, reconnaître des visages, répondre à des questions, se déplacer en évitant des obstacles, bouger sa tête et ses bras, etc. Il peut notamment être utilisé comme agent de promotion, hôte ou même guide dans un musée.

Certains internautes soulèvent la possibilité que cet accident ait été créé de toute pièce. Le but aurait été de mettre sur pied un stunt afin l’entreprise derrière ce robot fasse parler d’elle partout autour du globe.

George Caldera, l’homme se trouvant à bord de la Tesla, a tout de même tenu à s’excuser auprès des ingénieurs qui ont développé ce robot.