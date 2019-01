10 autos de collection à acheter avant qu’il ne soit trop tard

Hagerty, une entreprise américaine notamment spécialisée dans l’assurance de véhicules d’antan, vient de dresser son palmarès des voitures à acheter avant que leur valeur soit trop élevée.

BMW 3.0 CSL 1972-1975

Célèbre coupé du constructeur allemand, la 3,0 CSL a été le premier véhicule de la marque à arborer les bandes décoratives à trois couleurs qui définissent la série M de BMW. Seulement 1265 exemplaires ont été assemblés. En 2015, BMW a rendu hommage à cette légende en présentant un concept lors du concours d’élégance de la Villa d’Este.

Valeur selon Hagerty: 218 500 à 264 700 $ US (288 900 à 350 000 $ CAN)

Porsche Boxster 1997-2004

Lancée en 1997, la Boxster se voulait une alternative abordable à la 911. Cette décapotable à moteur central est aujourd’hui très accessible en raison de sa fiabilité aléatoire et du grand nombre d’unités vendues. Le roulement de l’arbre est particulièrement sensible dans le cas de la première Boxster. Des preuves d’un entretien rigoureux sont de mise.

Valeur selon Hagerty: 13 800 à 17 200$ US (18 300 à 22 900 $ CAN)

Saleen Mustang 1984-1993

Steve Saleen est reconnu pour son célèbre supercar baptisé S7. Or, son parcours a débuté bien avant. En effet, il s’est fait connaître pour avoir retravaillé des Mustang de troisième génération. Ces dernières étaient modifiées afin de répondre aux normes SCCA (Sports Car Club of America). En ce moment, les collectionneurs pourraient profiter du fait qu’elles se vendent à peine plus cher que des Mustang GT régulières de la même époque.

Valeur selon Hagerty: 26 400 à 32 500$ US (35 100 à 43 200 $ CAN)

Chevrolet Corvette Grand Sport 1996

Afin de célébrer le douzième anniversaire de la Corvette de quatrième génération, Chevrolet a lancé l’édition Grand Sport. Limitée à 1000 exemplaires (190 décapotables et 810 coupés), elle a été prise au sérieux par les collectionneurs dès son arrivée sur le marché. Elle représente la version la plus intéressante de la Corvette de cette époque.

Valeur selon Hagerty: 36 100 à 49 500 $ US (48 000 à 67 300 $ CAN)

Subaru Impreza WRX STI 2004-2007

Les lettres «STI» évoquent énormément lorsqu’on s’adresse à des mordus de la marque Subaru. Comme ça a été le cas avec une série d’autres voitures japonaises à vocation sportive comme la Toyota Supra, la WRX STI représentait une voiture hors de portée pour bien des jeunes rêveurs. Ces voitures ont vieilli et sont davantage accessibles pour ces jeunes qui peuvent maintenant se les offrir. Même si cette génération est disparue depuis une douzaine d’années, cette version à moteur turbocompressé de l’Impreza n’est pas prête d’être oubliée.

Valeur selon Hagerty: 25 700 à 33 700 $ US (34 100 à 44 800 $ CAN)

Toyota MR2 1985-1989

Au milieu des années ’80 est débarquée la Toyota MR2 sur le marché automobile. Voiture sport ne pouvant accueillir que deux personnes, elle n’était alimentée que par un bloc à quatre cylindres de 1,6 L qui développait 112 chevaux-vapeur. Ne pesant que 2400 livres, la MR2 se démarquait définitivement par sa faible masse.

Valeur selon Hagerty: 10 800 à 14 100 $ US (14 400 à 18 700 $ CAN)

Dodge Ram SRT10 2004-2006

Avec ses Charger Hellcat et Challenger Demon, Dodge n’en était pas à ses premières folies. En effet, 13 ans après la sortie de la Viper, Dodge a eu la brillante idée de transplanter son impressionnant moteur V10 de 8,3 L dans un Ram. Celui-ci ne produisait rien de moins que 500 chevaux-vapeur. Une version à quatre portières était offerte en plus de celle à cabine simple. La transmission manuelle à six rapports était la seule boîte offerte.

Valeur selon Hagerty: 26 700 à 35 000 $ US (35 500 à 46 500 $ CAN)

Ford Bronco 1980-1986

Avec le retour imminent du Bronco, l’engouement pour les versions antérieures de ce modèle est en pleine croissance. Les plus nostalgiques se rappelleront de la vitrine dont avait bénéficié un Bronco 1993 blanc dans lequel se trouvait O.J. Simpson alors qu’il était pourchassé par la police. La troisième génération du modèle, produite de 1980 à 1986, peut être animée par un moteur à six cylindres en ligne de 300 pouces-cube ou un choix de trois V8 (302 pouces-cube et deux variantes du 351 pouces-cube).

Valeur selon Hagerty: 13 400 à 18 100 $ US (17 800 à 24 000 $ CAN)

Pontiac G8 GXP 2008-2009

Dernier coup d’éclat de Pontiac avant sa mort, la G8 est l’une des dernières berlines américaines à pouvoir être propulsées par un V8. L’édition GXP est la déclinaison la plus désirée auprès des collectionneurs puisqu’elle était la seule G8 à être disponible avec une boîte manuelle. Elle était construite sur la plateforme Zeta de General Motors sur laquelle reposait également l’Holden Commodore. Hagerty estime que ce modèle ne vaudra jamais moins qu’actuellement.

Valeur selon Hagerty: 40 700 à 47 800 $ US (54 100 à 63 500 $ CAN)

Buick Roadmaster 1994-1996

L’entreprise Hagerty constate actuellement une hausse du culte envers les familiales d’époque et plus particulièrement de la Buick Roadmaster. Son similibois décoratif et sa troisième banquette sont deux éléments distinctifs qui ont complètement disparu des catalogues automobiles. Son équivalent chez Oldsmobile, la Custom Cruiser, est encore plus rare.

Valeur selon Hagerty: 13 300 à 18 300 $ US (17 700 à 24 300 $ CAN)