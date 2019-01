Voilà un combo qui a de quoi intéresser les mélomanes amateurs de musique rock. Groupes qui ont fait la pluie et le beau temps dans les années 1990, avec moins de succès récemment, Weezer et les Pixies ont décidé de se réunir pour une tournée commune. C’est le 13 mars, au Centre Bell, que les deux formations s’amèneront. Gageons que nous pourrons y entendre les classiques Where Is My Mind et Here Comes Your Man, d’un côté, et Buddy Holly et Island in the Sun, de l’autre.