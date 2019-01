2 «gilets jaunes» marchent jusqu’à Paris pour «remobiliser»

Metz | Deux «gilets jaunes», dont le fondateur d’un groupe d’extrême droite, ont entamé mercredi un voyage de plus de 200 km à pied visant à rallier Paris pour «retrouver la mobilisation du 17 novembre», début de cette fronde populaire contre Emmanuel Macron.

«Je ne pouvais pas rester bras croisés, dans mon canapé, devant la télé, comme beaucoup le font. Ce n’est pas comme ça qu’on fait bouger les choses», a expliqué à l’AFP Denis Collinet, à l’initiative de ce périple reliant Saint-Dizier, dans l’est de la France, à Paris.

M. Collinet a fondé en juin 2017, après l’élection d’Emmanuel Macron, Les Barjols, un groupe considéré comme «identitaire», mais qu’il affirme «apolitique». Un retraité de 62 ans, Jean-Pierre Bouyer, interpellé en novembre pour avoir projeté une action violente visant le président, y avait adhéré pendant plusieurs mois.

M. Collinet est impliqué depuis ses débuts en novembre dans le mouvement des « gilets jaunes », en référence au gilet de sécurité que tout automobiliste doit emporter dans soN véhicule, et qui manifestent depuis le 17 novembre, en particulier les samedis, contre les politiques fiscale et sociale du gouvernement, qu’ils estiment injustes, et pour une hausse du pouvoir d’achat.

Leurs manifestations ont été marquées par de violents débordements. Le nombre de participants s’est réduit mais une majorité de Français continue à soutenir le mouvement.

«J’ai fait trois samedis à Paris, j’ai été (à deux rassemblements les 22 et 29 décembre) à Nancy et Metz (est) et, à chaque fois, c’est pareil: on se fait gazer et c’est terminé», a ajouté M. Collinet.

Il souhaite aller à la rencontre des Français pour «remobiliser, retrouver la mobilisation du 17 novembre, discuter avec les gens, voir ce qu’ils pensent, prendre des idées», a-t-il détaillé.

A presque 60 ans et au chômage depuis la fermeture de son usine en 2017, M. Collinet compte rejoindre à pied la capitale «en sept-huit jours avec en moyenne 35 km par jour». Il prévoit d’emporter «le strict minimum et de dormir dans une tente, devant les mairies».

Il sera accompagné par un autre « gilet jaune », Raymond Arevalo, âgé de 52 ans, « pour être témoin de ce qu’il se passe», a-t-il précisé.

Les deux hommes ont quitté Saint-Dizier mercredi vers 10h «applaudis par une cinquantaine de “gilets jaunes” venus les encourager», a ajouté M. Collinet.

À Paris, ils se rendront devant le palais présidentiel et le siège du gouvernement « pour avoir une réponse à la question qui est écrite sur (son) "gilet jaune": "Pourquoi certains ne peuvent que survivre alors que d’autres ont le droit de très bien vivre?"».