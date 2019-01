3 eyeliners à l’épreuve de tout (même de votre entraînement au gym!)

Si on passe au gym après le travail ou l’école, il est possible qu’on soit maquillée quand vient le temps d'affronter l’elliptique.

Cependant on ne souhaite pas avoir l’air d’un panda à la fin de notre séance cardio et, heureusement, certains ligneurs, testés et approuvés par l'équipe de billie jean, tiennent bon.

Pour être certaine que votre cat eye tienne en place lors de votre prochain party ou cours de yoga...

Voici 3 eyeliners à l’épreuve de TOUT (ou presque)

1.Tattoo liner de Kat Von D, 25 $:

Sephora

Son nom veut tout dire: après l’avoir appliqué, vous pouvez l’oublier jusqu’à la fin de la soirée, au moment de vous démaquiller. On l’a testé dans des conditions d’humidité extrême (lire, une classe de spinning bondée) et notre cat eye est demeuré intact.

2. Crayon pour les yeux longue durée 12 h de Collection Sephora, 15 $:

Sephora

On aime deux choses de ce produit:

1. Son prix mini, à seulement 15 $.

2. Sa durée irréprochable à l’épreuve des paupières les plus grasses.

Ça vaut la peine de l’ajouter à son panier, juste pour l’essayer!

3.Ligneur Brushstroke de MAC, 25 $:

Sephora

Ce ligneur proposé par MAC est non seulement à l’épreuve du temps et des efforts physiques intenses, mais il est également facile à appliquer et opaque.

En plus, contrairement à bien des traceurs pour les yeux en crayon-feutre, il ne s’assèche pas rapidement.

Bien qu’on ne l’ait pas testé pendant 24 heures (la période durant laquelle on pourrait le porter sans qu'il s'estompe, selon sa description), on peut affirmer qu’il est sorti champion d’une journée au travail suivie d'une séance de muscu et d'une sortie jusqu’au petit matin.

