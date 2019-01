LACHANCE, Jean-Paul



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 janvier 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Lachance, fils de feu monsieur Gérard Lachance et de feu dame Valéda Cauchon. Il était l'époux de dame Denise Picard. Il demeurait à Québec.de 13 heures à 15 heures.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denise; ses enfants : Raynald (Micheline Demers), Martine (Robert Auger) et Josée (Martin Carignan); ses petits-enfants : Véronique (Isabelle Charest-Desbiens), Andréanne (Tyler Ménard) et Simon (Jennifer Robillard); son arrière-petite-fille Elizabeth; ses frères et sœurs : feu Georgette (feu Jean Richard), feu Gérard (Lucette Morisset), Jeannette, Gilles (Mariette Therrien), Jacques (Louisette Gingras), Robert (Micheline Ouinet) et Céline (Jean Livernoche); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Picard : feu Paul-Émile (feu Jacqueline Labbé), feu Roland (Madeleine Lachance), feu Jeannine (Napoléon Vaillancourt), feu Roger (feu Jeannine Grégoire), Louisette (feu Jean-Marie Tremblay), Jean-Marie (feu Thérèse Côté), Florent (Monique Vigneault), Yolande (feu René Langlois), Jean-Yves (feu Rachel Giroux), Claude (Marie-Paule Gauthier) et Claudette (Jean-Guy Goulet), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus - soins palliatifs), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec), G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.