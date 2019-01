Guy Roy



Paisiblement, entouré des siens, Guy Roy, époux de Claudette Beaurivage, est décédé le 8 janvier, à Asbestos, à l'âge de 75 ans, des suites d'une fibrose pulmonaire.Fils de feu Florian Roy et feu Aline Savaria, beau-fils de feu Maurice Marquis et frère de feu Roger Roy (Francine), Guy laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles Nathalie (Yves Thériault) et Lucie, son beau-fils Mario Desharnais (Laïla Chraïbi), le fils de ce dernier, Simon (Leïla Ayad), son frère Jean Marquis (Carole Haman), sa belle-famille Beaurivage : Réginald (Rodrigue Pelletier), Denis (Jacqueline Forcier), Claude (Pierrette Arsenault) et Lise (Danny Papadimitriou), Marie, mère de ses deux enfants, de nombreux autres parents et amis, dont son grand ami Alfred Santerre.Un rassemblement commémoratif aura lieu samedi, le 19 janvier, au:de 13h à 16h. Cette cérémonie laïque culminera par divers témoignages et morceaux de musique vers 15h.Au lieu de fleurs, s.v.p. envoyez des dons à la Fondation Justin Lefebvre, si chère à son remarquable et très estimé pneumologue Yannick Poulin, en allant sur le site de la Fondation Justin Lefebvre.