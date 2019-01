MONTMINY, Jean-Paul (Frère)



À la résidence Cardinal-Vachon de Québec, le 23 décembre 2018, à l'âge de 90 ans, est décédé paisiblement dans son sommeil Jean-Paul Montminy. Il était le fils de feu Adjutor Montminy et de feu Marie-Anna Laplante.La famille et les Dominicains recevront les condoléances, directement à l'église, le vendredi 11 janvier 2019 de 19h à 22h, le samedi 12 janvier 2019 de 10h à 11h. L'inhumation se fera au cimetière de Saint-Hyacinthe, 1505, rue Girouard E., le même jour, départ à 13h30. Il était le frère de: feu Roger (feu Lucienne Grenon), Yolande (feu Paul Blais), feu Lucille (René Gamache), Thérèse (feu Paul Tremblay), feu Robert (feu Madeleine Bolduc), Mariette (feu Dominic Morneau), feu Gertrude (Raymond Guérin), Denise (feu Léon Gosselin), Pierre (Micheline Blanchet), Simon (Francine Lavallée), feu André (feu Suzanne Roy) et Richard (Lucie Caron). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces ainsi que plusieurs cousins et cousines. Après avoir joint les Frères Prêcheurs (Dominicains) en 1951 et avoir reçu l'ordination presbytérale en 1955, il poursuit des études en théologie au Saulchoir (Paris) et en sociologie à l'université Laval. Il amorce une carrière universitaire en 1964 comme professeur adjoint au Département de sociologie de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Il entreprend dès lors une fulgurante carrière d'enseignant et d'administrateur au sein de la Faculté. Dès son arrivée, il occupe le poste de secrétaire du Département pour en prendre la direction quelques années plus tard. En 1972, il est nommé vice-doyen aux études avancées et à la recherche de sa faculté. De 1977 à 1981, puis de 1986 à 1993, il siège au Conseil de l'Université. Entre ces deux mandats, il occupe, à titre de premier titulaire, le poste de protecteur universitaire. En 1987, il préside l'élection du recteur. Un an plus tard, il est nommé doyen de la Faculté des sciences sociales. Le professeur Montminy a siégé au sein de nombreux comités, tant à l'Université Laval qu'auprès de grands organismes nationaux. Il a formé un grand nombre d'étudiants et d'étudiantes des trois cycles, tout en poursuivant d'importants travaux de recherche en sociologie religieuse québécoise. Il a publié de nombreux articles et participé, à titre d'expert, à plusieurs congrès et colloques. Il était membre de grandes associations nationales et internationales de sociologie. Humaniste et pédagogue estimé, le professeur Montminy a marqué la vie intellectuelle de son établissement et celle de la société par un engagement personnel et professionnel tout à fait remarquable. A travers ses nombreuses occupations professionnelles, Jean-Paul Montminy a trouvé le temps d'assumer divers services à l'interne de sa communauté religieuse (responsable de la formation permanente, sous-prieur, membre du conseil du couvent saint-Dominique de Québec) en plus d'assurer régulièrement la prédication à l'église Saint-Dominique. Il a toujours conservé un souci des plus jeunes générations et une affection bien sentie pour sa famille, tout particulièrement ses neveux et nièces, qu'il réunissait avec joie au moins une fois l'an. Ses dernières années furent vécues à la résidence Cardinal-Vachon entouré par un personnel compétent et dévoué. Qu'ils en soient remerciés!