BÉDARD, Noëlla



Au CHUL, le 3 janvier 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Noëlla Bédard, épouse de feu monsieur Antoine Fleury, fille de feu Albia Sylvain et de feu Joseph Bédard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule vendredi 11 janvier 2019, de 11h30 à 13h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain, Daniel (Michelle Lessard), Michel, Langis (Marie-France Bernard), Marie- Josée (Michel Lessard), Claudette (Claude Bouchard), Joanne (François Mercier), Brigitte (Patrick Bourgoing), Liette (François Van de Wille), Normand (Manon Carrier), Chantal (Pierre Bellemarre) et Isabelle; ses petits-enfants: Steve, Cynthia et Jessika Fleury, Bernard et Hélène Fleury, Pierre et Marie-Andrée Fleury, Catherine, Nicholas et Marie-Pier Lessard, Sébastien, Jean-François et Pierre-Olivier Bouchard, Pierre-Luc et Anne-Julie Mercier, Caroline, Stéphanie, Alexandre, Emilie, Geneviève, Jade et Samuel Bourgoing, David, Mathieu, Philip, Ann et Élaine Van de Wille, Sarah-Ann et Marie-Laurence Fleury, Simon-Pierre et Charles Bellemare, Ann Frédérick, Marie-Jeanne et Louis Antoine Côté; ses arrière-petits-enfants: Josh Fleury, Antoine Chantal, Justin, Rafaël, Nathan et Maéva Roy, Maude et Antoine Fleury, Hubert, Ève-Marie et Charles-Hugo Drouin, Jake et Aydan Fleury, Shawn Lachance, Mason et Lena Larochelle, Elliot et Raphaël Lessard-Beaulme, Rosalie Bouchard, Emma, Zoé, Lucas et Antony Mercier; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amie(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHUL pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Opération Enfant Soleil, 450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec, téléphone : 418 683-2323, www.operationenfantsoleil.ca ou à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, téléphone : 418 527-4294, www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.