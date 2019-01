DUBÉ, Camille



À l'Hôtel-Dieu de Montmagny, le 3 janvier 2019, à l'âge de 95 ans et 8 mois est décédé monsieur Camille Dubé, époux en 1ères noces de feu Camille Mercier et en 2es noces de madame Aurore Gaudreau. Il était le fils de feu Ernest Dubé (feu Olivine Turcotte, feu Alma Chabot). Il demeurait à Notre-Dame-du-Rosaire, Montmagny., là où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 12 h sous la direction de la Maison FunéraireRoy & Rouleau inc. Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière Notre-Dame-du-Rosaire. Il laisse dans le deuil outre son épouse, Aurore Gaudreau (feu Jean-Paul Côté), ses enfants: feu Magdelena, Nelson (Doris Drolet), Michelle (feu Pierre Lortie, Réjean Roy), feu Renée (Alain Langevin), Noëlle (Alain Richard), Carl (Nancy Arbour) et les enfants de son épouse: Gaëtane Côté (Rémi Aubé), feu Michel Côté et feu Marlyn Côté. Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Sophie, Marthe, Pascale, Danielle, Andréanne, Claudianne, Mélanie, Dominic, Emilie et leur conjoint(e) ainsi que ses arrière-petits-enfants: Alex, Erika, Rosalie, Philippe, Gabriel, Emile, Mathias, Mélina, Eugénie, Léonard et Marguerite. Il était le frère de: feu Gérard (feu Jeanne Baron), feu Joseph (Annette Blier) et feu Emile (Micheline Noël). De la famille Mercier, il était le beau-frère: feu Sr Rolande, S.C.S.L., feu Irénée (feu Yvonne Noël), feu Albert (Fernande Tanguay), feu Sr Irène, S.C.S.L., feu Jacqueline, Sr Marie-Marthe, S.C.S.L., feu Armande (feu Robert Lévesque), feu Alcide (Lina Ouellet), Agathe (Gilles St-Pierre), Gabriel (Yvette Lajeunesse) et de la famille Gaudreau: feu Marie-Rose (feu Paul Aubé), feu Georges (feu Jeanne Aubé), feu Gabrielle (feu Luc Aubé), feu Gérard (feu Simone Morin), feu Jean-Louis (feu Marie-Anna Godbout), feu Roméo (feu Marie-Ange Mercier, Madeleine Noël), feu Adrienne (feu Maurice Leroux), feu Palma (feu Fernande Godbout), feu Alma, feu Lionel (Jeanne Blais), feu Lilianne (feu Charles-Edouard Godbout, feu Noël Girard), feu Yvon (Yvette Plante), feu Fernande et feu Jean-Guy (feu Gisèle Giroux). Il laisse aussi dans le deuil les membres de la famille Côté: Marie-Jeanne (Raymond Labreque), Philippe (Irène Jean), Gérard (Rose-Anne Matteau), Sr Juliette Côté, S.C.S.L., feu Pierre (Claire Mercier), feu Père Michel,o.m.i. ainsi que les membres de la famille Turcotte et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci très spécial au Dr Virginie Quirion et au Dr Isabelle Deneault pour les bons soins reçus ainsi qu'au personnel de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de L'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest Montmagny (Québec) G5V 3R8 ou à la Fondation Hélène-Caron 1-4, rue Saint-Antoine Montmagny (Québec) G5V 1P1. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles à été confiée à la