BERGERON, Lucie Vézina



Au CHSLD du Fargy, le 29 décembre 2018, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Lucie Vézina, épouse de feu M. Bernard Bergeron. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport).où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie et de là au Columbarium F.-X. Bouchard inc. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants: Line (Jean-Pierre Bourque), Gaétan (Sylvie Gagnon), Simon (Louise Bouchard), Louise (Daniel Martel), Martin (Annie Vachon); ses petits-enfants: Alexandre, François, Xavier, Julia, Mathilde, Érika, Léa, Paul et ses arrière-petits-enfants: Amélia et Nathan. Elle laisse également dans le deuil son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Ange-Albert (Marie-Jeanne Guillemette), feu Aurèle (Micheline Chaput), Éliane (André Malo), feu Lise (feu Albert Côté), Colette (Anthony Gagnon), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bergeron: Émile (feu Paule Perron), Madeleine (feu Jacques Viaud), Claire (feu Albert Paquet), feu Lucienne (feu Jean-Paul Fortin), feu Maurice (Jocelyne Caron), feu Fernande, Jean (Lucille Breton), Hélène (feu Raymond Chenel), Marguerite (Jacques Villeneuve), feu Louise Bergeron (Gaston Maltais), feu Raymond (feu Thérèse Desgagnés), feu Germaine (feu Jacques Martineau), feu Henri (feu Dolorès Fortin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel du 2e et 4e étage du Centre d'Hébergement du Fargy pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / site internet : www.alzheimer.ca